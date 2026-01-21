Nakon Viktorije Knežević, privedena i njezina kći

Nakon što je jutros u ured dubrovačke odvjetnice i gradske vijećnice stranke Centar te bivše saborske zastupnice Viktorije Knežević, inače bliske suradnice bivšega splitskoga gradonačelnika Ivice Puljka, upao USKOK po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja u Zagrebu je privedena i njezina kćerka Vega Haklička, donosi Slobodna Dalmacija.

Knežević će u poslijepodnevnim satima biti prebačena u Zagreb, gdje će je ispitati istražitelji EPPO-a, koji će najvjerojatnije tražiti određivanje istražnog zatvora, dok je fokus istražitelja na poslovanju tvrtke "Law and Technology" j.d.o.o., na čijim rukovodećim pozicijama su upravo ona i njezina kći.

U pitanju su, doznaje se, bespovratna sredstva EU fondova kojima je sufinancirana videoigra "My Dubrovnik", nastala 2021. godine. Naime, prema dostupnim informacijama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je za taj projekt sklopilo ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s trgovačkim društvom "Law and Technology" j.d.o.o. u iznosu od 1.642.928,00 kuna: ESIF sredstva bila su 1.396.472,34 kuna, dok je stopa sufinanciranja Europske unije 85 posto.

"Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, u suradnji s Policijskom upravom dubrovačko-neretvanskom, danas 21. siječnja 2025. provodi hitne dokazne radnje u Hrvatskoj.

Radnje se odnose na pet osoba i tri pravne osobe za koje postoji sumnja da su počinile kaznena djela subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava u vezi s dvama projektima financiranima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF).

Nakon ispitivanja osumnjičenih, EPPO će odlučiti o daljnjim radnjama u predmetnom slučaju te će o tome pravodobno obavijestiti javnost. Do tada se neće objavljivati dodatni detalji.

Policija je napustila prostore ureda odvjetnice Knežević, no je li došlo do uhićenja i hoće li, još nije poznato.

"Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok im se pred nadležnim hrvatskim sudovima ne dokaže krivnja", poručili su EU tužitelji.