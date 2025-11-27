Nakon uhićenja Mikulića: Vlada provela val smjena, Puljak pita - čišćenje ili panika?

Odmah nakon što je Uskok izdao uhidbeni nalog za glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića zbog sumnji u korupciju, Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice provela široku kadrovsku rekonstrukciju u nizu državnih tvrtki i institucija. Smijenjeni su predsjednici uprava, ravnatelji i čelnici ključnih tijela, a na njihova mjesta postavljeni su vršitelji dužnosti na mandate do šest mjeseci, odnosno do provedbe javnih natječaja.

Među smjenama ističu se opozivi čelnika Hrvatske pošte, HŽ Infrastrukture, ACI-ja, Hrvatske lutrije i Odašiljača i veza, kao i promjene u HZZO-u, Ministarstvu regionalnog razvoja, Upravi za socijalnu politiku te u strukturi HEP-a i Zračne luke Pula.

Posebnu pozornost izazvalo je razrješenje samog Mikulića, koje je uslijedilo neposredno nakon otvaranja istrage zbog navodnih koruptivnih radnji u Državnom inspektoratu.

Marijana Puljak: „Je li ovo čišćenje ili panika u HDZ-u?“

Zastupnica Marijana Puljak reagirala je na val smjena nizom pitanja koja, kako kaže, otvaraju sumnju u motive Vlade.

„Jesu li sve ove smjene posljedica afere s uhićenjem glavnog državnog inspektora?

Sklanjaju li se ciljano ljudi koji bi mogli biti sljedeći predmet istrage?

Je li ovo čišćenje ili panika u HDZ-u?

Ili samo jedan obični radni dan u uredu?“

Puljak poručuje kako će se tek vidjeti radi li se o dugoočekivanom raščišćavanju sustava ili o žurnom političkom manevru nakon teškog udarca kredibilitetu državnih institucija.