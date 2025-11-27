Nakon uhićenja glavnog državnog inspektora Marinić proziva Grad i DORH zbog devastacije Marjana

Sve je više reakcija na uhićenje Andrije Mikulića. Oglasio se i Srđan Marinić, vijećnik u Gradskom vijeću grada Splita.

Marinić, jedan od najistaknutijih glasova borbe za zaštitu Marjana, poručio je da je ovo događaj koji baca „novo, šokantno svjetlo“ na razmjere institucionalnog nečinjenja. Njegovu izjavu prenosimo u cijelosti.

„UHIĆENJE ŠEFA INSPEKTORATA: JE LI OVO OBJAŠNJENJE ZA DEVASTACIJU MARJANA?

Dragi Splićani,

danas je vijest o uhićenju šefa Državnog inspektorata bacila novo, šokantno svjetlo na razmjere nečinjenja i korupcije u državi, a posebno na naš Marjan.

Kako je moguće da u Park-šumi Marjan imamo 150 bespravnih objekata? Zašto se ne provode rušenja i ne procesuiraju potencijalnih 150 kaznenih djela protiv okoliša (čl. 212. KZ)?

Odgovor je sada na stolu: Institucije zadužene za zaštitu bile su kompromitirane na najvišoj razini!

Ovo je prelomna točka.

NEMA VIŠE OPRAVDANJA: Tražim trenutnu i energičnu akciju svih nadležnih tijela – od Grada do DORH-a – da se odmah pokrene rušenje i kazneno procesuiranje svih odgovornih za uništavanje Marjana.

POLITIČKA ODGOVORNOST: Pozivam i Gradsku upravu da se jasno odredi prema "marjanskim težacima" i onima koji nisu reagirali dok se Marjan devastirao bespravnom gradnjom.

ZAŠTITA JE PRIORITET: Marjan je iznad svih koruptivnih shema. Naš grad mora preuzeti inicijativu i zaštititi svoja pluća pod svaku cijenu.

Tko je dopustio 150 rana na Marjanu, mora odgovarati!", napisao je Marinić na Facebooku.