Nakon tragedije mnogi se pitaju kako tome stati na kraj: "Ljudi bi trebali znati da imaju ozbiljno oružje..."

Ispred šibenske katedrale na mjestu na kojem je signalna raketa usmrtila ženu - gore svijeće. Desetak kilometara dalje, vodički župnik, odlučio je ugasiti ovakvo veselje.

"U kršćanskoj tradiciji i kršćanskom slavlju nikad nije bilo ni pucanja, evo danas i pirotehnike, to je danas ušlo kao moda u slavlja", rekao je don Franjo Glasnović za Dnevnik Nove TV.

Poziva vjernike na odgovornost i kaže da će zabraniti pirotehniku i pucanje.

Prodaju signalnih raketa nije lako zauzdati

Kad je o pirotehnici riječ traži se bolje i zajedničko rješenje na europskoj razini! No, prodaju signalnih raketa preko oglasnika i na crnom tržištu na kojem su lako dostupne - nije lako zauzdati pa ni kontrolirati.

"Vi imate internet stranice gdje možete to naručiti, a ovi koji rade paket distribuciju ne znaju uvijek što je u nekom paketu", kaže Franjo Koletić iz koordinacije za distribuciju pirotehničkih sredstava u HUP-u i dodao da je lijek edukacija te da bi ljudi trebali znati da kada imaju signalnu raketu - u rukama imaju ozbiljno oružje".

