Nakon tragedije kod Trogira, cesta otvorena za sav promet

Županijska cesta 6293 u mjestu Seget Gornji ponovno je otvorena za sav promet večeras u 19:48 sati, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Podsjetimo, cesta je bila zatvorena nakon teške prometne nesreće koja se dogodila danas oko 17:15 sati, a u kojoj je smrtno stradala jedna osoba.

Očevid završen, promet normaliziran

Policijski službenici tijekom poslijepodneva obavili su očevid na mjestu nesreće kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, nakon čega je promet ponovno uspostavljen.

Za vrijeme trajanja očevida promet se odvijao obilazno preko Bristivice i okolnih pravaca.

Vozilo završilo na krovu

U nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo koje je, prema ranijim informacijama, završilo prevrnuto na krovu.

O događaju je bilo obaviješteno i nadležno Državno odvjetništvo.

Točan uzrok ove teške nesreće još uvijek nije poznat, a više informacija očekuje se nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.