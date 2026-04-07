TRAGEDIJA KOD TROGIRA: Jedna osoba poginula u teškoj nesreći u Segetu Gornjem, cesta zatvorena

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas, 7. travnja oko 17:15 sati na županijskoj cesti 6293 u mjestu Seget Gornji, smrtno je stradala jedna osoba, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Prema dostupnim informacijama, u nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo koje je, kako se vidi i na fotografijama s mjesta događaja, završilo prevrnuto na krovu.

Cesta zatvorena, očevid u tijeku

Na mjesto nesreće upućene su žurne službe, a policijski službenici provode očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ove tragedije.

O događaju je obaviješteno i nadležno Državno odvjetništvo.

Zbog nesreće je županijska cesta 6293 zatvorena za sav promet, koji se preusmjerava preko Bristivice i drugih okolnih pravaca.

Uzroci još nepoznati

Točan uzrok nesreće zasad nije poznat, a više informacija očekuje se nakon dovršetka policijskog očevida.

Ovo je već druga tragedija u Dalmaciji nakon Uskrsa, kada je na Dupcima život izgubio mladi motorist.