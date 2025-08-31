Nakon sukoba s muškarcem, maloljetnik se zaletio autom i prešao mu preko stopala

Zagrebačka policija izvijestila je o nesvakidašnjem sukobu koji se dogodio jučer poslijepodne u Ulici Dragutina Golika.

Oko 14 sati maloljetnik je upravljao osobnim automobilom Renault zagrebačkih registarskih oznaka, u vlasništvu 24-godišnjakinje koja se s još jednom osobom nalazila u vozilu.

U tom trenutku do njih je automobilom Ford gospićkih tablica stigao 28-godišnjak, u čijem je društvu bio 31-godišnji putnik. Potonji je izašao iz vozila i upustio se u verbalni sukob s maloljetnikom, s kojim se poznaje od ranije.

Nakon prepirke, maloljetnik je pokrenuo Renault i prešao vozilom preko stopala 31-godišnjaku, a zatim se udaljio s mjesta događaja.

Dvojica iz Forda krenula su za njim te su ga sustigli u Zagorskoj ulici. Kada je 28-godišnji vozač izašao iz svog automobila, maloljetnik je ponovno krenuo vozilom prema naprijed i prednjim dijelom Renaulta udario ga u nogu.

Unatoč tome, maloljetnik je nastavio vožnju preko Selske do Zvonigradske ulice, dok ga je 28-godišnjak nastavio slijediti. Ubrzo su u potjeru uključeni policajci koji su priveli maloljetnika i ostale sudionike u postaju.

U događaju su 28-godišnjak i 31-godišnjak lakše ozlijeđeni, a nad maloljetnikom se provodi kriminalističko istraživanje.