Nakon što je Tony Cetinski otkazao nastup u Novom Sadu, oglasila se njegova supruga

Tony Cetinski (56) nedavno je otkazao koncert u dvorani Spens u Novom Sadu koji je bio planiran na Dan žena. Kako je objavio tada na svom Facebook profilu, odlučio je da se koncert u tom terminu neće održati neće održati jer je tih dana saznao za brojna svjedočanstva ljudi kojima ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih 90-ih. Na tu ljudsku patnju, priznao je, nije mogao ostati ravnodušan.

Nakon te odluke uslijedile su brojne pohvale, ali i kritike, ponajviše zbog toga što je u spomenutoj dvorani već ranije nastupao. Ipak, pojedinci su ga branili govoreći kako postoji mogućnost da tada nije znao da je nakon okupacije Vukovara 1991. ta dvorana bila logor za Hrvate, kako su navele udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata.

U subotu navečer na Tonyjevu Facebooku osvanula je izjava njegove supruge Dubravke Cetinski, koja je ujedno i njegova menadžerica. Poručila je da je upravo ona donijela odluku da Tony ne nastupi u dvorani Spens u Novom Sadu te da za nju preuzima punu odgovornost.

'Ta odluka nije donesena protiv publike u Novom Sadu niti je imala ikakve veze s prodajom ulaznica. Tony je tijekom godina mnogo puta nastupao u Novom Sadu i uvijek imao divnu publiku. Zato mi je posebno žao što se ova situacija dogodila upravo pred tim ljudima koji su mu uvijek davali veliku podršku. Svjesna sam da je odluka donesena na sam dan koncerta i žao mi je zbog svih ljudi koji su kupili ulaznice i planirali doći. Ispričavam se svima kojima je to donijelo razočaranje. Odluka je bila teška i donesena u kratkom vremenu', ispričala je, a onda i objasnila zašto je donijela tu odluku.

'Odluku sam donijela kada sam vidjela koliko su Tonya potresla svjedočanstva ljudi vezana uz tu lokaciju. Unatoč velikim naporima u tako kratkom vremenu nismo uspjeli pronaći novi prostor za održavanje koncerta, smatrali smo da je u tom trenutku poštovanje prema patnji žrtava važnije od poslovnog interesa i planiranog nastupa. U našem službenom priopćenju nismo spominjali logor niti smo ulazili u povijesne rasprave. Glazba nikada ne bi trebala dijeliti ljude, nego ih spajati. Svi ostali zakazani koncerti održat će se prema planu i radujemo se susretu s publikom. Savjest je ponekad tiha, ali kada je poslušamo - postaje glas dostojanstva', poručila je Dubravka, piše Story.