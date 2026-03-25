Nakon Splita, remek-djela iz zbirke Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti iz Zagreba stižu i u Sinj

Sutra seli za viteški grad, u predivan prostor Gradske galerije Sikirica i sinjskih Alkarskih dvora, a samo otvorenje planirano je za četvrtak, 2. travnja u 19 sati.

Jedinstvena je to prilika da se stanovništvo Sinja i Cetinske krajine susretne 'licem u lice' s remek-djelima nacionalne umjetnosti, među kojima se svojom važnošću, prepoznatljivošću i gotovo pa kultnim statusom izdvaja Bukovčevo kapitalno djelo Gundulić zamišlja Osmana. Makar je Vlaho Bukovac svima najzanimljiviji, ni ostatak galerije ne zaostaje. Posjetitelji će tako moći uživati i u odabranim djelima Emanuela Vidovića, Ljube Babića, Miroslava Kraljevića, Ksenije Kantoci, Nives Kavurić-Kurtović, Naste Rojc i brojnih drugih ključnih imena hrvatske povijesti umjetnosti u posljednjih 170 godina. Autor koncepcije i postava je Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, a izložba je realizirana kao dio programa NMMU u gostima, s ciljem da se – dok traje obnova sjedišta Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti – dijelovi bogate nacionalne zbirke fragmentarno predstave u manjim sredinama, u suradnji s muzejskim institucijama koje djeluje na lokalnim razinama. Takav jedinstven koncept omogućuje je publici da remek-djela hrvatske umjetnosti vide u svom lokalnom muzeju, a vjerujemo da nakon Splićana, ni Sinjani neće propustiti ovu izvanrednu priliku da razgledaju neke od najviših nacionalnih umjetničkih dosega u više od stoljeća i pol stvaralaštva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako već iz samog naziva možemo pretpostaviti, izložba Između snova i jave donosi djela koja se kreću na granici stvarnosti i imaginacije, između unutarnjih stanja, snova i osobnih narativa umjetnika, među kojima su: Ljubo Babić, Vlaho Bukovac, Bartol Galović, Željko Hegedušić, Oton Iveković, Vasilije Jordan, Ksenija Kantoci, Miroslav Kraljević, Nives Kavurić - Kurtović, Ferdinand Kulmer, Milena Lah, Željko Lapuh, Kata Mijatović, Ratko Petrić, Ivan Rabuzin, Mirko Rački, Vanja Radauš, Nasta Rojc, Matija Skurjeni, Miljenko Stančić, Josip Škarpa, Ivan Studin, Hrvoje Šercar, Vladimir Varlaj, Emanuel Vidović i Zlatan Vrkljan.

Iz Gradske galerije Sikirica ističu da je definitivno riječ o jednom od najvažnijih kulturnih događaja za grad Sinj. – Prezentirati izbor djela iz zbirke Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u našem prostoru doista je iznimna čast, radost i odgovornost. Nismo mogli niti zamisliti da ćemo imati priliku Vlahu Bukovca dovesti u naš grad, ali evo zahvaljujući sjajnoj suradnji s Brankom Franceschijem, ravnateljem NMMU-a i kolegicama iz Muzeja grada Splita, uspjeli smo napraviti doista veliki korak i vjerujemo da će to naša publika znati cijeniti, poručila je ravnateljica Gradske galerije Sikirica, Dragana Modrić.

Izložba je realizirana uz financijsku podršku uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Sinja i Splitsko-dalmatinske županije. Izložba ostaje otvorena do 19. svibnja i moći se pogledati u radno vrijeme Galerije.