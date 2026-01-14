Nakon povlačenja SAD-a, Izrael prekida suradnju s međunarodnim organizacijama

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u utorak da prekida veze s tri međunarodne organizacije, uključujući dvije agencije Ujedinjenih naroda, nakon što su se Sjedinjene Države prošlog tjedna povukle iz 66 globalnih tijela, piše Euronews.

Ministarstvo je dodalo da je ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar također naložio preispitivanje nastavka suradnje Izraela s neodređenim brojem drugih organizacija. U izjavi na platformi X navedeno je da je "Sa’ar odlučio da će Izrael odmah prekinuti sve kontakte sa sljedećim agencijama UN-a i međunarodnim organizacijama." Radi se o UN Energy, UN Alliance of Civilisations i Global Forum on Migration and Development, koji nije dio sustava Ujedinjenih naroda.

Odluka je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump 8. siječnja potpisao memorandum kojim se nalaže povlačenje SAD-a iz 66 međunarodnih organizacija jer one "više ne služe američkim interesima", priopćila je Bijela kuća.

Naredba je obuhvatila 31 organizaciju UN-a i 35 drugih entiteta, uključujući tri tijela s kojima Izrael sada prekida veze. Prije ove objave, opseg odnosa Izraela s te tri organizacije bio je nejasan.

Razlozi za prekid suradnje

Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je UN Alliance of Civilisations da nisu pozvali Izrael na sudjelovanje, navodeći da je "umjesto toga godinama korišten kao platforma za napade na Izrael." UN Energy su nazvali "rasipnim", a za Global Forum on Migration and Development su rekli da "narušava sposobnost suverenih nacija da provode vlastite imigracijske zakone."

Ministarstvo je navelo i četiri druga tijela UN-a iz kojih su se SAD povukle, ističući da je Izrael s njima već prekinuo veze prije nekoliko godina.

Napetosti u odnosima s UN-om

Izrael je dugo u sukobu s Ujedinjenim narodima, optužujući njegove agencije za pristranost, posebno nakon napada koji je predvodio Hamas 7. listopada 2023. godine, a koji je pokrenuo rat u Gazi.

Izrael je više puta optužio UNRWA-u, agenciju UN-a za palestinske izbjeglice, da pruža zaštitu militantima Hamasa, tvrdeći da su neki od njezinih zaposlenika sudjelovali u tom napadu. Niz istraga otkrio je neke "probleme vezane uz neutralnost" unutar UNRWA-e, ali agencija je naglasila da Izrael nije pružio konačne dokaze za svoje optužbe.

Godine 2024. donesena su dva zakona kojima se agenciji zabranjuje djelovanje na izraelskom teritoriju i kontakt s izraelskim vlastima. Prošli tjedan, UNRWA je objavila da će zbog "financijskih poteškoća" otpustiti 571 svog zaposlenika izvan Pojasa Gaze.