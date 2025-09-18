Nakon objave na Dalmaciji Danas, Uber se ispričao Splićanki i vratio novac

Na redakcijske podatke Dalmacije Danas prošlog se tjedna javila Splićanka koja je ispričala neugodno iskustvo svoga supruga prilikom vožnje preko Ubera.

Podsjetimo, njezin suprug je u petak, 12. rujna, u 19 sati naručio vožnju od Vinkovačke do Ličke ulice u Splitu – udaljenost od oko 1,5 kilometar, za što je cijena trebala biti oko 4,5 eura. Međutim, ubrzo je stigla poruka s pitanjem o promjeni rute, na što je sugovornica – misleći da se radi o mužu – pristala. Nakon pola sata primila je e-mail od Ubera u kojem je stajalo da vožnja košta čak 22 eura te da je iskrcaj bio u Kaštel Starome.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Bila sam u šoku. Suprug je u tom trenutku već bio doma u Ličkoj ulici i začudio se kad je čuo da piše Kaštel Stari. Nitko od nas nije tražio promjenu rute. Zvala sam ih i rekla da su pogriješili i da su me oštetili, ali već danima dobivala sam isti odgovor: “Vaš upit ne podliježe povratu sredstava” – ispričala nam je tada Splićanka.

Kako je naglasila, vožnja je trajala svega nekoliko minuta, što se moglo lako provjeriti. Osim toga, kada je pokušala provjeriti tko je bio vozač, doznala je da konkretni vozač više nije bio na Uber platformi.

Preokret nakon objave članka

Nakon objave članka na našem portalu, uslijedio je neočekivani obrat. Naime, Splićanka nam se ponovno javila i otkrila da je Uber reagirao.

– Uber mi je, članka na Dalmaciji Danas, uputio ispriku i vratili su mi novac u obliku kredita za buduće vožnje. Velika je to razlika od njihovog odgovora kako mi ne mogu vratiti novac i ignoriranja mojih daljnjih upita. Hvala vam! – poručila je.

Na kraju pitamo Uber: Je li to bio problem?