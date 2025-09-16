Close Menu

Splićanka nam je ispričala kako su je u Uberu "oderali": "Bio je dovoljan trenutak nepažnje..."

"Godinama koristim Uber i nisam mogla vjerovati da se ovako nešto može dogoditi"

Na redakcijske podatke Dalmacije Danas javila se Splićanka koja tvrdi da je prošli petak njezin suprug doživio neugodno iskustvo prilikom vožnje preko Ubera.

– U petak, 12. rujna, muž je u 19 sati naručio vožnju od Vinkovačke do Ličke ulice u Splitu. Radi se o udaljenosti od oko 1,5 kilometar, cijena je trebala biti oko 4,5 eura. Vozač je bio stranac – započinje priču.

Dok je bila kod kuće, stigla joj je poruka s pitanjem o promjeni rute.

– Mislila sam da je to od muža i pristala sam. Međutim, nakon više od pola sata stigao je mail od Ubera u kojem je pisalo da vožnja košta 22 eura i da je iskrcaj bio u Kaštel Starome. Bila sam u šoku – priča.

Suprug je u tom trenutku već bio doma u Ličkoj ulici i začudio se kada mu je spomenuto Kaštel Stari.

– Nitko od nas nije tražio promjenu rute. Zvala sam ih i rekla da su pogriješili i da su me oštetili. Vožnja je trajala svega nekoliko minuta, što se lako može provjeriti. No već danima dobivam isti odgovor: “Vaš upit ne podliježe povratu sredstava” – ističe Splićanka.

Nakon toga pokušala je provjeriti tko je bio vozač.

– Pisalo mi je da konkretni vozač više nije na platformi Uber. Kad sam to shvatila, više nisam mogla ništa kliknuti jer su sa mnom “raskrstili”. Novac su mi skinuli s kartice. Nije riječ o velikoj cifri, ali godinama koristim Uber i nisam mogla vjerovati da se ovako nešto može dogoditi. Da postoji mehanizam provjere, lako bi se ustanovilo da vožnja nije trajala ni deset minuta. Međutim, ništa – zaključuje ogorčena sugovornica.

