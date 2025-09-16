Splićanka nam je ispričala kako su je u Uberu "oderali": "Bio je dovoljan trenutak nepažnje..."

Na redakcijske podatke Dalmacije Danas javila se Splićanka koja tvrdi da je prošli petak njezin suprug doživio neugodno iskustvo prilikom vožnje preko Ubera.

– U petak, 12. rujna, muž je u 19 sati naručio vožnju od Vinkovačke do Ličke ulice u Splitu. Radi se o udaljenosti od oko 1,5 kilometar, cijena je trebala biti oko 4,5 eura. Vozač je bio stranac – započinje priču.

Dok je bila kod kuće, stigla joj je poruka s pitanjem o promjeni rute.

– Mislila sam da je to od muža i pristala sam. Međutim, nakon više od pola sata stigao je mail od Ubera u kojem je pisalo da vožnja košta 22 eura i da je iskrcaj bio u Kaštel Starome. Bila sam u šoku – priča.

Suprug je u tom trenutku već bio doma u Ličkoj ulici i začudio se kada mu je spomenuto Kaštel Stari.

– Nitko od nas nije tražio promjenu rute. Zvala sam ih i rekla da su pogriješili i da su me oštetili. Vožnja je trajala svega nekoliko minuta, što se lako može provjeriti. No već danima dobivam isti odgovor: “Vaš upit ne podliježe povratu sredstava” – ističe Splićanka.

Nakon toga pokušala je provjeriti tko je bio vozač.

– Pisalo mi je da konkretni vozač više nije na platformi Uber. Kad sam to shvatila, više nisam mogla ništa kliknuti jer su sa mnom “raskrstili”. Novac su mi skinuli s kartice. Nije riječ o velikoj cifri, ali godinama koristim Uber i nisam mogla vjerovati da se ovako nešto može dogoditi. Da postoji mehanizam provjere, lako bi se ustanovilo da vožnja nije trajala ni deset minuta. Međutim, ništa – zaključuje ogorčena sugovornica.