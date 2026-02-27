Nakon nesreće pobjegao pa divljao gradom: 19-godišnjak uhićen u Splitu, prijeti mu i trajno oduzimanje motocikla

Policijskim izvidima utvrđeno je da je potom, vozeći se gradskim ulicama, počinio niz ozbiljnih prekršaja. Motociklom je upravljao bez vidno istaknute registarske pločice i bez važeće prometne dozvole, iako nema položen odgovarajući ispit za upravljanje tom kategorijom vozila.

Tijekom vožnje više je puta prelazio preko pune uzdužne crte, nije koristio pokazivače smjera prilikom skretanja te je prošao kroz crveno svjetlo na semaforu.

Policija ga je pronašla i uhitila te je uz optužni prijedlog priveden nadležnom sudu. Budući da je riječ o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja, koji je već pravomoćno kažnjavan, sudu je predloženo zadržavanje, ukupna novčana kazna od 1.990 eura, zabrana upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od 12 mjeseci te trajno oduzimanje motocikla.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od pet dana, dok će konačna odluka o sankcijama biti donesena naknadno.