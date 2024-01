Nakon lanjskog uspjeha u Zagrebu, jedna od najvećih plesnih atrakcija Sukhishvili dolazi na turneju po Hrvatskoj. Evo koje iznenađenje pripremaju za Split!

Nacionalni balet iz Gruzije već skoro 80 godina oduševljava svijet, kako svojim akrobatskim vratolomijama tako i raskošnim kostimima koji su nadahnuli mnoge velike svjetske modne kuće poput Chanel i Yves Saint Laurent.

Proslavljeni Sukhishivili prvi je put u Zagrebu gostovao prošlog svibnja, a sada je spreman osvojiti i publiku širom Hrvatske. Već početkom travnja čuveni nacionalni balet iz Gruzije stiže u Zagreb na turneju u sklopu koje će premijerno gostovati u Splitu, Zadru i Čakovcu.

Velika je ovo vijest za ljubitelje plesne umjetnosti jer je riječ o jednoj od najpoznatijih baletnih skupina koja je osnovana još 1945. godine i od tada ne prestaje osvajati publiku diljem svijeta. Sukhishvilijevi plesači do sada su nastupili u više od 100 zemalja na svim kontinentima, plesali su na najpoznatijim i najvećim pozornicama u Londonu, New Yorku, Parizu i Milanu, a njihov spektakularni show koji uključuje izazovne točke s bodežima i mačevima pogledalo je preko 90 milijuna ljudi. Predstave ovog ansambla podjednako obožavaju i mladi i stari, a jedan od razloga zašto na njihovim izvedbama u velikom broju sjede i žene je preko 600 atraktivnih kostima čije su motive u svojim kreacijama koristili najveći svjetski kreatori, od Chanel, Giorgio Armani i Yves Saint Laurent do Christian Dior.

Direktorica ansambla Nino Sukhishvili, čiji su djed i baka osnivači ovog čuvenog ansambla, kaže da se njihovi plesači posebno raduju hrvatskoj turneji. Dvosatni show u dvoranu Vatroslava Lisinskog vraća se 6. travnja, a na programu u Čakovcu, Splitu i Zadru je 9., 18. i 20.04.

Ako je suditi po lanjskom nastupu gruzijskih plesača u Zagrebu, travanjska turneja bit će pravi spektakl. Sukhishvili je nadaleko poznat po elegantnim plesačicama, ali i po akrobatskim točkama s mačevima i bodežima zbog čega njihove plesače nazivaju „letećim Gruzijcima". Glavni koreograf je brat Nino Sukhishvili – Iliko Sukhishvili ml., za čije uzbudljive plesne programe svjetski mediji kažu da prkose gravitaciji.

- Naša koreografija je kombinacija gruzijske senzacije i suvremenog plesa, odnosno akrobatskih pokreta koji su jako zahtjevni i po čemu smo prepoznatljivi u cijelom svijetu. A za hrvatsku turneju smo pripremili najzanimljivije točke. Uz to što je glavni koreograf, moj brat je i umjetnički direktor Sukhishvilija, a oboje smo u ansamblu počeli kao plesači, isto kao i naši roditelji – ispričala je Nino Sukhishvili.

Zajedno s baletnim ansamblom u Hrvatsku stižu i gruzijski glazbenici. Naime, Sukhishvili ima vlastiti orkestar koji njihove plesne točke prati na jedinstvenim gruzijskim glazbalima.

Ulaznice za hrvatsku turneju Gruzijskog nacionalnog baleta već su u prodaji, a kupiti se mogu na stranicama Entrio.hr.