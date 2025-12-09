Nakon gotovo šest godina, ponovno se otvara zagrebačka katedrala

U Kampusu Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu otvoren je Studentski restoran Mandukat.
Blagoslovio ga je zagrebački nadbiskup i Veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta mons. Dražen Kutleša koji je pritom nagovijestio da bi se gotovo šest godina nakon potresa - polnoćka opet mogla održati u zagrebačkoj katedrali, javlja HRT.
Na pitanje novinara kada će katedrala biti otvorena za vjernike odgovorio je:
- To čekamo posebno, bit će naviješteno, a vjerujem da će biti u dogledno vrijeme.
Vjeruje i da se može očekivati polnoćka u katedrali.
