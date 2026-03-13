NAKON GODINA ČEKANJA Vlada osigurala milijune za prometni problem kod Omiša: kreće rekonstrukcija ceste kroz Tugare

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici osigurala 10 milijuna eura za sufinanciranje projekta rekonstrukcije i modernizacije županijske ceste ŽC 6142 Podstrana – Žrnovnica – Tugare, čime je napravljen ključan i dugo očekivan iskorak prema rješavanju prometnog problema koji već godinama opterećuje mještane Tugara, Naglica i šireg područja Omiške zagore, ali i sve koji svakodnevno prometuju na relaciji između Omiša i Splita.

Riječ je o jednom od najvažnijih prometnih projekata na ovom području, koji će konačno donijeti sigurniju, moderniju i funkcionalniju prometnicu za stanovnike ovog dijela zaleđa, ali i za sve vozače koji ovaj pravac koriste kao alternativu prometno opterećenoj Jadranskoj magistrali (D8).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.568.150 eura, a projekt obuhvaća potpunu rekonstrukciju 5,5 kilometara prometnice, izgradnju obostranih nogostupa, javne rasvjete i sustava odvodnje, čime će se značajno povećati sigurnost prometa i kvaliteta života lokalnog stanovništva.

U sklopu projekta planirana su i dodatna infrastrukturna ulaganja:

- izgradnja kanalizacije – 1.625.000 eura (osigurava Vodovod i odvodnja Omiš d.o.o.)

- javna rasvjeta – 625.000 eura (osigurava Grad Omiš)

Uz sredstva Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 10.000.000 eura za izgradnju prometnice, u realizaciji projekta sudjelovat će i Županijska uprava za ceste Split s ukupno 3.250.000 eura, čime je osigurana stabilna financijska konstrukcija za početak realizacije ovog dugo očekivanog projekta.

Nakon osiguranja sredstava slijedi potpisivanje sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta između Županijske uprave za ceste Split, Grada Omiša i Vodovoda i odvodnje Omiš, nakon čega će se raspisati javna nabava za izvođenje radova. Očekuje se da će do ljeta biti odabran izvođač radova te započeti rekonstrukcija prometnice kroz Tugare.

Rekonstrukcijom ove prometnice značajno će se povećati sigurnost za stanovnistvo i prometovanje, smanjiti prometne gužve do izgradnje strateškog državnog projekta brze ceste Split – Omiš.

Rekonstrukcija prometnice kroz Tugare stoga ima širi regionalni značaj, jer predstavlja važan infrastrukturni zahvat za cijelu Splitsko-dalmatinska županija i konkretan odgovor na prometne izazove s kojima se ovo područje suočava već godinama.