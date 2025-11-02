Nakon drame u Kupu, Hajduk napada nova tri boda u Koprivnici

Hajduk danas s početkom u 16 sati igra protiv Slaven Belupa u Koprivnici u okviru 12. kola SuperSport HNL.

Bijeli uoči ovog susreta drže vrh prvenstvene tablice s 25 osvojenih bodova, odnosno tri više od drugoplasiranog Dinama. Posljednju utakmicu Hajduk je odigrao u srijedu kada je u Vinkovcima boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedio Cibaliju u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Osnovni dio utakmice i produžeci završili su bez pogodaka, a hajdukovci su na jedanaesterce slavili rezultatom 4:2.

U posljednjem prvenstvenom ogledu Hajduk je pobijedio Goricu s 3:1 na gostovanju u Velikoj Gorici.

Slaven Belupo kojeg vodi trener Mario Gregurina trenutačno drži četvrto mjesto prvenstvene tablice s osvojenih 16 bodova. Momčad iz Koprivnice također je u srijedu igrala Kup utakmicu te je u gostima kod Bijelog Brda slavila s 3:0. U posljednjoj prvenstvenoj utakmici svladali su Varaždin u gostima rezultatom 3:1.

Hajdukov trener Gonzalo Garcia u odnosu na posljednju prvenstvenu utakmicu sigurno ne može računati na Rokasa Pukštasa koji je u Velikoj Gorici dobio četvrti žuti karton.

Hajduk i Slaven Belupo prvi put ove sezone odmjerili su snage sredinom kolovoza na Poljudu, a Bijeli su tada slavili s uvjerljivih 3:0.

Glavni sudac utakmice je Ante Čulina iz Zagreba, pomagat će mu Dario Kolarević iz Zagreba i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti sudac je Oliver Romić iz Osijeka. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Anto Marić iz Zagreba.