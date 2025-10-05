Nakon deset godina pronađeni ostaci nestalog muškarca

Deset godina nakon što je nestao bez traga, pronađeni su posmrtni ostaci Stevena MacKrella iz Floride. Njegovo tijelo otkriveno je u potopljenom automobilu u jezeru u blizini Boca Ratona, potvrdila je privatna tvrtka Sunshine State Sonar, specijalizirana za podvodna pretraživanja u slučajevima nestalih osoba, piše People.

Tragičan kraj desetogodišnje potrage

Prema priopćenju tvrtke, bijeli Ford Fusion kojim je MacKrell upravljao pronađen je u četvrtak, 2. listopada, oko 19:20 po lokalnom vremenu, u ribnjaku pored autoceste Interstate 95. U automobilu su se nalazili i njegovi skeletni ostaci. "Potraga je bila zajednički napor policijskih odjela Fort Lauderdalea i Boca Ratona. Bez njihovog truda i predanosti, ovaj slučaj nikada ne bi bio razriješen", naveli su iz Sunshine State Sonara. Tvrtka je izrazila sućut obitelji, dodajući: "Neka Stevenovi najmiliji pronađu snagu i utjehu u ovom teškom razdoblju."

Steven MacKrell nestao je 30. srpnja 2015. godine, kada je imao 25 godina. Posljednji put je viđen u baru Lucky’s Tavern u središtu Fort Lauderdalea oko 1:30 ujutro. Oko sat vremena kasnije zabilježen je na nadzornoj kameri na benzinskoj postaji Valero, gdje je kupovao grickalice. Prema tadašnjim policijskim izvješćima, nadzorne kamere pokazale su da je na postaji došlo do sukoba između MacKrella i drugog muškarca, koji je ubrzo nakon toga napustio mjesto događaja. MacKrell je tada bacio limenku prema drugom vozilu, ispričala je njegova majka Astrid u intervjuu za CBS News 2019. godine.

Godine potrage i neizvjesnosti

Tijekom godina policija je pretražila gotovo 200 vodenih površina u potrazi za MacKrellom i njegovim automobilom, no bez uspjeha – sve do ovog tjedna. Boca Raton, gdje je automobil pronađen, nalazi se oko 30 kilometara od Fort Lauderdalea, mjesta njegova nestanka. U razgovoru s novinarima 2019. godine, njegova majka nije gubila nadu: "Ponekad sanjam da se vraća kući. Kuca na vrata, ja ih otvorim i on stoji tamo. Nadam se da će se ti snovi ostvariti. Još ga tražim", rekla je tada.

Iza njega ostala kći

Steven MacKrell imao je kćer Skylar, koju je dobio s djevojkom Alishom Carr. Iako su okolnosti koje su dovele do njegovog nestanka i smrti još uvijek predmet istrage, otkriće njegovih ostataka donosi barem djelomičan kraj jednoj od najdužih i najemotivnijih potraga na Floridi u posljednjem desetljeću, javlja People.