Nakon 67 godina Dugopolje dobiva novu školu! Ovo će oduševiti profesore, roditelje i učenike: "Projekt obuhvaća izgradnju desetak učionica, kuhinju, blagovaonicu i popratne sadržaje..."

U srijedu ujutro ispred Osnovne škole Dugopolje, župan Blaženko Boban i načelnik Općine Dugopolje Perica Bosančić svečano su položili kamen temeljac za gradnju područnog odjela škole.

Projekt obuhvaća izgradnju deset novih učionica s pripadajućim sadržajima, čime će se stvoriti uvjeti za organizaciju nastave u jednoj smjeni.

"Projekt u Dugopolju vrijedan je 7,6 milijuna eura i obuhvaća izgradnju škole s desetak učionica, kuhinjom, blagovaonicom i popratnim sadržajima, čime će se osigurati maksimalni uvjeti za učenike i njihove obitelji. Projekt je tako osmišljen da će koristiti i gradu", rekao je župan Blaženko Boban.

Uz ovaj projekt, istaknuo je Boban, županija nastavlja cjelovitu obnovu obrazovnog sustava, uključujući projekte energetske obnove u Sinju i Kaštelima. Financiranje iz NPO-a iznosi 6,3 milijuna eura, dok je 1,3 milijuna osigurano iz vlastitih sredstava županije.

"U narednim mjesecima ovakvih otvaranja i gradilišta bit će na desetke diljem naše županije. Cilj nam je da svako dijete pohađa nastavu u jednoj smjeni i da ima jednake uvjete", poručio je Boban.

Za sada je izdano 25 suglasnosti za izgradnju škola i sportskih dvorana, od kojih je 15 već ugovoreno, a preostale ugovore očekujemo uskoro. Ciklus izgradnje započet će u Dugopolju, a potom će se nastaviti u Podstrani, Segetu, Marini, Kaštelima, Košutama i drugim sredinama županije.

"U Splitsko-dalmatinskoj županiji već imamo niz potpisanih ugovora za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju školskih i vrtićkih objekata. Osim ovih 25 suglasnosti koje je Ministarstvo izdalo za dogradnju škola kako bismo prešli na jednosmjenski rad, moram napomenuti i kako se diljem Splitsko-dalmatinske županije ili izgradilo, ili se izgrađuje, 34 vrtićka objekta, što znači novih čak 2000 mjesta za našu djecu predškolskog uzrasta", kazala je Zrinka Mužinić Bikić, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

"Cilj ove Vlade Republike Hrvatske je jasan – jednake prilike, jednaki uvjeti za svako dijete, gdje god se nalazilo, bilo da se radi o Kotlenicama, Dugopolju, gradu Splitu, velikim gradovima ili malim sredinama. Doista, kako obilazimo sva područja Republike Hrvatske, izuzetno je zadovoljstvo vidjeti osmijehe na licima najmlađih učenika, ali i zadovoljstvo obitelji kojima ovo značajno mijenja dinamiku i organizaciju života te olakšava budućnost. Tim ćemo smjerom nastaviti i dalje", dodala je.

"Počašćen sam što živim upravo u ovom trenutku, gdje se nakon 67 godina gradi nova zgrada škole u Općini Dugopolje. Suvišno je spominjati što će to značiti za kvalitetu života naših sumještana, pogotovo ako znamo da Općina Dugopolje bilježi demografski rast od približno 10 % godišnje, imperativ je da moramo odgovoriti na taj izazov, da moramo osigurati mladim obiteljima koje dolaze u Dugopolje maksimalno dobre uvjete za život. Tu smo mnogo uložili u predškolski odgoj, a evo, sada uz pomoć Vlade Republike Hrvatske i naše županije ulažemo u osnovnoškolski odgoj i mislim da Dugopolje ide u pravom smjeru što se tiče naših ciljeva, a to je da budemo stvarno servis našim sumještanima i da imamo najbolje moguće uvjete za život", kazao je načelnik Općine Dugopolje, Perica Bosančić.

"Ovo nije zapravo samo polaganje kamena temeljca, već je ovo polaganje temelja za bolje obrazovanje i budućnost naše djece. Ova zgrada nije samo zgrada, objekt koji je od betona i opeke, već je to jedno obećanje našim učenicima za jednosmjenski rad koji mislim da su oni zaslužili", kazao je ravnatelj škole Željko Šparmajer.

Škola broji 359 učenika, a broj varira između 350 do 400. Prva zgrada škole je napravljena 1907. godine, kasnije je nadograđena jednim novim blokom 1959. godine i evo sada, nakon 67 godina, dobit će novu zgradu.

"Sve je to zahvaljujući županiji, Ministarstvu, ponajviše zahvaljujući glavnom pokretaču, a to je Općina Dugopolje, načelniku Perici Bosančiću i njegovom timu", dodao je.