Nakon 280 kaznenih prijava i stotinjak prekršaja, 53-godišnjak je psihijatrijski hospitaliziran zbog spaljivanja policijske kape i zastave RH

Za 53-godišnjaka je brzinski danas pred Županijskim sudom u Splitu utvrđeno kako je u listopadu ove godine u svojoj obiteljskoj kući u Zagvozdu počinio kazneno djelo povrede ugleda RH.

Na svom Facebook profilu objavio je naime kako u peći spaljuje policijsku kapu s grbom te malo poslije i državnu zastavu, a sve je popratio riječima 'vadi grbove, grbovi glavu, skupa s državom'; odnosno 'šahovnica, država, a država je zemlja, a u zemlji su vaši mrtvi, smeće, smeće, zlo', kao i druge neprikladne riječi na račun policijskih službenika...

Okrivljenik priznao, ali krivnju prebacuje na policiju

Tijekom glavne rasprave priznao je sve, kazao je samo kako se kape i zastave domogao kada je policajce potjerao bacajući kamenje na njih na svom imanju.

-Meni je policija uzela 12 auta iako nikad nisam izazvao sudar ni koga oštetio svojim ponašanjem. Ja sam namjeravao položiti vozački ispit, ali nisam zbog masonskih zakona. Prvih sedam auta koja mi je policija oduzela sam bio osigurao, ali s obzirom da mi ih oduzimaju nema ih smisla osiguravati. Nikada prvi nikoga nisam uvrijedio ni učinio mu zlo, mene su kažnjavali oni koji imaju svoje dilere i kurve te švercere. Ove prigode mene su došli oko kuće plašiti policajci, repetirali su pištolj pa sam ih gađao kamenjem pa su pobjegli i tako im je ispala kapa i zastava. - dio je obrane okrivljenika.

Kaznena i prekršajna prošlost, te psihijatrijska procjena

Koji je inače 280 puta kazneno prijavljen zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela, najčešće imovinskih, a posljednji put je u srpnju ove godine prijavljen zbog kaznenog djela krivotvorenja isprave. Također je evidentiran zbog zlouporaba droge, nedozvoljene proizvodnje i prometa drogama i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih tvari.

Od 2015. godine do danas je 95 puta prekršajno prijavljivan, a samo tijekom 2025. godine devet puta je prijavljen zbog počinjenja 25 prometnih prekršaja, četiri prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga i jedan iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Tijekom ove godine zbog počinjenja teških prometnih prekršaja od njega je oduzeto i jedno vozilo.

Ukinuta mu je vozačka dozvola, a počinjenjem prekršaja do sada je prikupio 18 negativnih bodova, ima četiri aktivne, pravomoćne zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima B kategorije i posljednji pute je odveden na sud 23. listopada 2025. godine od kada je u istražnom zatvoru.

Danas je ispitana i stalna sudska vještakinja za psihijatriju koja je konstatirala kako je muškarac danas raspravno sposoban, no djelo je počinio u neubrojivom stanju te 'postoji opasnost visokog stupnja da će počiniti teže kazneno djelo', jer živi sam 'bez ikakvog socijalnog suporta', bez obitelji koja bi se pobrinula za njegovo liječenje.

Uglavnom, tako i nije osuđen na neku zatvorsku kaznu (iako je privremeno vraćen u istražni zatvor), nego je određeno prisilno hospitaliziranje u psihijatrijskoj ustanovi na šest mjeseci.