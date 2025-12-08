Nakon 20 godina bivša Miss Universe Dalmacije i nogometna sutkinja opet pozira

Nekada je bila srce Sinjske krajine. Mjesto rada, života i ponosa brojnih obitelji. Danas tvornica stoji tiha, zapuštena i prekrivena prašinom prošlih vremena. A upravo zato, modna dizajnerica Ivana Cvrlje odlučila je u nju vratiti dah života.

''Evo, po prvi put ušli smo u prostore Dalmatinke, nekadašnje naše hraniteljice. Mislim da nema obitelji koja nije imala barem jednog člana u toj Dalmatinki koja je nažalost sada u ovakvom stanju. Mi smo pokušali oživjeti barem jedan kutak'', govori Ivana Cvrlje, modna dizajnerica.

U prostoru koji je nekad hranio Dalmaciju, zablistale su šljokice. Ivana je na mjesto uspomena donijela svoju božićnu kolekciju.

''Materijali su u mom stilu sve to nekakav sjaj, glamur, šljokice, ručno dosta izrađivano. Ja sam uvijek pobornik tog dovoljnog seksipila ali da žena bude u prvom planu i da to budu siluete koje ističu ženstvenost i naglašavaju stav i karakter jedne mlade dame'', govori Ivana.

Za ovu kampanju pozvala je dvije žene koje simboliziraju snagu i ljepotu Dalmacije. Vesnu Budimir, nogometnu sutkinju, i Renatu Lovrinčević Buljan, fitness trenericu.

''Prvo me uhvatila panika, prošlo je već 20 godina i hoću li ja to moći ali mislim se onda zašto ne, ovo je ipak bila moja prva ljubav i nisam mogla odoliti da propustim ovu priliku'', govori za InMagazin Vesna Budimir, nogometna sutkinja i Miss Universe Dalmacije 2004.

Renati je, pak, moda bila prirodan nastavak njezine karijere. Miss Universe Hrvatske, sportašica, trenerica, žena koja je naučila kako spojiti ljepotu, rad i disciplinu.

''Sve što mi je obukla je kao saliveno po meni i da se jako lijepo osjećam. Tu se vidi svaki konac, svaki trud, energija i strast prenesena je u svaku haljinu. Stvarno je dobar osjećaj'', kaže Renata Lovrinčević Buljan, Fitness trenerica i Miss Universe Hrvatske 2000.