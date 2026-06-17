Nakon 12 negativnih bodova ponovno sjeo za volan: Policiji pokazao sumnjivu dozvolu

U ponedjeljak, 15. lipnja 2026. godine u 22.15 sati na kolniku državne ceste D76 u mjestu Gornji Vinjani, policijski službenici Postaje granične policije Imotski zaustavili su 38-godišnjeg vozača osobnog automobila. Nakon što su ga zaustavili, policijski službenici obavili su provjeru i utvrdili da nema položen vozački ispit za upravljanje vozilima B kategorije, odnosno da mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova do veljače 2026. godine, nakon čega je bio dužan pristupiti ponovnom polaganju vozačkog ispita.

Tijekom policijskog postupanja 38-godišnjak je policiji na uvid dao vozačku dozvolu Republike Kosovo za koju su policijski službenici posumnjali da je krivotvorina. Muškarac je uhićen i smješten u prostorije policije do privođenja nadležnom sudu zbog počinjenih prometnih prekršaja, a vozačka dozvola koju je predočio privremeno je od njega oduzeta.

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Policija je u optužnom prijedlogu sudu predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci, s obzirom na to da je i do sada kažnjavan za isti prekršaj. Sud ga je nakon saslušanja pustio na slobodu, dok će odluku donijeti naknadno.

U odnosu na predočenu vozačku dozvolu, nad 38-godišnjakom je provedeno istraživanje i utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave, radi čega će nadležnom državnom odvjetništvu protiv njega biti podnesena kaznena prijava.