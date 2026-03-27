NAJVIŠE PRIZNANJE ZA TEHNIČKU KULTURU STIŽE U STARI GRAD Fotoklubu ‘Faros’ prestižna Državna nagrada „Faust Vrančić“

Odluka Odbora za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ za 2025. godinu potvrdila je ono što stručnjaci tehničke kulture i stanovnici Staroga Grada odavno znaju: Fotoklub ‘Faros’ postao je nezaobilazna točka na karti hrvatske izvrsnosti. Dobivanjem ove najviše državne nagrade, koju dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, klub je okrunio punu 21 godinu predanog rada na promicanju vizualne i tehničke pismenosti. Ovaj uspjeh neodvojiv je od imena Dalibora Stričevića, predsjednika udruge i glavnog mentora radionica, koji je svojom vizijom transformirao klub u moderni multimedijalni centar.

Povijesni put ‘Farosa’ započeo je 2004. godine u Kaštel Lukšiću, no sudbinski je vezan uz Stari Grad na Hvaru gdje danas djeluje kao jedina udruga tehničke kulture na otoku. Već 2006. godine klub se aktivno uključuje u rad Zajednice tehničke kulture Splitsko-dalmatinske županije, a pod današnjim nazivom prepoznatljiv je od 2011. godine. Prekretnica se dogodila 2012. godine otvaranjem novog prostora, kada se fokus kluba, pod stalnim Stričevićevim mentorstvom, snažno usmjerava na sustavan rad s djecom i mladima kroz brojne radionice za početnike i napredne korisnike.

Ono što ‘Faros’ izdvaja od svih ostalih udruga u Hrvatskoj je uvođenje inovativne foto-mikroskopije 2018. godine. Ovaj vizionarski projekt stvorio je jedinstvenu edukativnu nišu koja spaja biologiju, mikroskopiju i fotografiju, omogućujući polaznicima da kroz okular mikroskopa istražuju skrivene svjetove prirode i pretvaraju znanstvena promatranja u vrhunska vizualna djela. Dugogodišnja suradnja s Osnovnom školom Petra Hektorovića, započeta 2019. godine, osigurala je da ovi napredni tehnički programi postanu dio svakodnevice hvarskih učenika, a ni pandemijsko vrijeme nije zaustavilo njihov rad; klub se tada uspješno prilagodio online okruženju, dok su radovi učenika redovito izlagani u Muzeju Staroga Grada.

U 2025. godini, ‘Faros’ je nastavio s provjerenim programima analogne i digitalne fotografije te „Danima otvorenih vrata“, uz iznimnu socijalnu osjetljivost – u rad su kontinuirano uključena i djeca s posebnim potrebama uz stručnu podršku pedagoga i defektologa. Osim edukacije, klub je postao i čuvar nacionalne povijesti kroz stručne sekcije kao što su Fotoarhiv ‘Pero Vranković’, Foto-muzej Fotokemika i Foto-knjižnica ‘Faros’. Udruga aktivno radi na očuvanju hrvatske fotografske baštine, posebno ostavštine legendarne tvornice Fotokemika, uz potporu Državnog arhiva u Zagrebu.Vrhunac ovog razvojnog puta dogodio se upravo u 2025. godini useljenjem u novi, suvremeno opremljeni prostor koji raspolaže kemijskim laboratorijem i digitalnim studijem. Time je ‘Faros’ postao multimedijalni foto-centar tehničke kulture, a dobivena nagrada „Faust Vrančić“ služi kao dokaz da se uz entuzijazam i stručno vodstvo vrhunski rezultati mogu postići i u malim otočnim zajednicama. Stari Grad je tako dobio priznanje koje ga svrstava uz bok najvećim centrima izvrsnosti u Hrvatskoj, ostavljajući trajni pečat u razvoju tehničke kulture i obrazovanja budućih generacija.