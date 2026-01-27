Najveći transfer u povijesti Istre

Prema pisanju talijanskog insajdera Lorenza Leporea, Istra je zaključila najveći transfer u povijesti kluba. Dvadesetogodišnji nigerijski napadač Salim Fago Lawal postat će novi igrač češke Viktorije iz Plzena, a klubu iz Pule trebala bi pripasti fiksna odšteta od 2,4 milijuna eura.

"Lawal je uspješno obavio liječnički pregled u Viktoriji Plzeň, a potpis ugovora očekuje se danas. Transfer predstavlja povijesni transfer za češki klub i rekordnu prodaju za hrvatski klub", navodi Talijan.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz to su dogovoreni i bonusi zbog kojih bi se ukupna vrijednost transfera mogla popeti do tri milijuna eura. Istra je osigurala i 10 posto od sljedeće prodaje Lawala. Dosad najveći transferi u povijesti Istre bili su Mauro Perković (Dinamo), Monsef Bakrar (New York City) i Beyatt Lekoueiry (Lausanne), a svi su iznosili po dva milijuna eura.

Ključan igrač Istre ove sezone

Lawal je ove sezone u 17 prvenstvenih utakmica postigao pet pogodaka i upisao dvije asistencije. Posebno je briljirao protiv Dinama, kojem je zabio dva gola u pobjedi 2:1. Ugovor s Istrom ima do ljeta 2028. godine, a Transfermarkt ga procjenjuje na 1,8 milijuna eura.

U karijeri je nastupao i za nigerijski Mavlon, iz kojeg je kao slobodan igrač stigao u Istru u ljeto 2023. godine. Ukupno je za pulski klub odigrao 64 utakmice i postigao 15 golova, a ima i dva nastupa za nigerijsku reprezentaciju.