Najvažnije da je frizura na mistu, al' tko će to platit? Splićani odu u frizerski salon pa ih 'strefi': „Svaki put mi je stres koliko ću platit“

Posljednjih godina cijene frizerskih usluga su, kao i sve, porasle, no ove godine se dogodio drastičan porast. Naime, 1. siječnja 2023. godine euro je postao službena valuta te je zabilježen porast od 10,8 posto što bi značilo da su istu uslugu pramenova, šišanja i frizure žene plaćale 50-75 eura. Godinu dana kasnije cijena se tek neznačajno podigla za 3,9 posto. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene frizerskih usluga u Hrvatskoj zabilježile su značajan rast u 2025. godini, od siječnja lipnja porasle su za 15,3 %. Cijene usluga za muškarce i djecu porasle su 9,7%, dok se najveći porast cijena vidi u frizerskim uslugama za žene, a iznosi 13,7 %.

Usluge koje su nekad koštale između 40 i 60 eura sada stoji između 60 i 90 eura. Muško šišanje, koje je još prije samo dvije do tri godine u splitskim salonima stajalo između 30 i 50 kuna (4 do 7 eura), danas se u mnogim salonima naplaćuje i po 15 do 20 eura.

"Imam dvojicu sinova i kad svi idemo na šišanje, to nas izađe preko 50 eura. Prije je to bilo duplo manje“, kaže Ivan.

Isti tretman, dvostruka cijena?

Liste čekanja su ogromne, a termini se čekaju i po mjesec dana. Ipak, zna se koliko je Splićankama važno da je svaka dlaka na svom mjestu. No, priznaju nam da su odlaske frizeru prorijedile ili se pak odlučuju za odlaske frizeru okolici Splita gdje su cijene nešto povoljnije.

"U siječnju sam radila pramenove i šišanje, platila sam 80 eura, što mi je tada bilo prihvatljivo s obzirom na kvalitetu usluge. No, kad sam se nakon tri mjeseca vratila u isti salon i tražila potpuno istu uslugu, iznos je skočio na 120 eura. Bila sam u šoku. Nitko me nije unaprijed upozorio da su cijene porasle, a nije bilo ni nekih dodatnih tretmana da bi mi to objasnilo razliku," kaže naša čitateljica i dodaje

"Razumijem da sve poskupljuje, ali ovo mi je bilo previše odjednom. Nekad mi je odlazak u salon bio opuštanje i rutina, a sad mi je stres jer ne znam više koliko ću platiti. Cijene su svaki put sve veće"

‘Sve nam je poskupjelo – od boje do doprinosa’

Ljiljana Subašić, predsjednica Ceha frizera, kozmetičara i pedikera pri splitskom Udruženju obrtnika nam je objasnila zašto se dogodio ovaj skok povećanja cijena.

„Glavni razlog povećanja cijena je rast plaća i doprinosa, koji iznosi oko 10 posto, kao i poskupljenje repromaterijala, računa dobavljača te drugih nameta. U skladu s tim, usklađujemo se s tržištem. Poskupljenja su realna i očekivana“, istaknula je Subašić.

Kako objašnjava, dobavljači su drastično poskupjeli i frizeri cijene ažuriraju sukladno tržištu.

„Netko cijene podiže u siječnju, netko u lipnju. Primjerice, boja za kosu koja je prije neko vrijeme u nabavi koštala 8 eura, sada je 16 eura. Kad poskupe dobavljači, poskupljuju i usluge“, dodaje.

Subašić naglašava kako su frizerske usluge u Hrvatskoj i dalje među najpovoljnijima u Europi, unatoč visokim fiskalnim opterećenjima.

„Imamo jedan od najviših PDV-a u Europi, dok se u većini zemalja EU on kreće između 9 i 13 posto. Nameti su veliki, a frizeri koji žele opstati na tržištu moraju pratiti i prilagođavati cijene“, tvrdi.

Na pitanje gube li saloni klijente zbog viših cijena, odgovara:

„Svatko ima pravo odlučiti gdje će potrošiti svoj novac. Većina frizera ima svoje lojalne klijente koji razumiju da su poskupljenja neizbježna. Cjelovite usluge poput bojanja, šišanja, pranja i feniranja logično su skuplje, no kod manjih zahvata poskupljenje je minimalno.“

Posebno ističe uslugu izrade pramenova, koja, prema njezinim riječima, zahtijeva najveću stručnost i najviše vremena.

„Pramenovi su najskuplji jer tu frizer najviše pokazuje svoje znanje i kreativnost. To je posao koji traje cijelu smjenu, ali klijentici traje i do šest mjeseci. S druge strane, osoba koja se farba svaki mjesec, zapravo godišnje potroši i više.“

Na kraju navodi kako su korekcije cijena neizbježne, ali smatra da trebaju biti razmjerne i utemeljene.

„Naravno da povećanje mora biti realno. Nije prihvatljivo da cijena s 40 kuna skoči na 12 eura. Bilo je takvih slučajeva, ali su ih u konačnici smanjili. Smatram da cijena uvijek mora biti opravdana kvalitetom usluge“, zaključuje Subašić.

Rješenje u nižem PDV-u?

Podsjetimo, neovisna grupe vlasnika frizerskih salona pokrenula je Inicijativu za uvođenje niže stope PDV-a od 13 posto na frizerske usluge pozivajući se na europsko zakonodavstvo i pozitivne prakse drugih članica EU.

Kada bi se stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV) na frizerske i brijačke usluge spustila s 25% na 13%, u razdoblju od pet godina bi ovaj sektor godišnje ostvario rast prihoda za 79 milijuna kuna, imao 1250 više zaposlenih, a broj frizerskih salona koji bi ušli u sustav PDV-a bi porastao za 154%, pokazuje analiza koju je predstavila novoformirana Inicijativa frizera, Grupe vlasnika frizerskih salona u RH.

Analiza, koju su iz Inicijative poslali na sve resorne institucije i ministarstva, s prijedlogom za smanjenje PDV-a, bazira se na razdoblju od pet godina s uključenim trenutačnim stanjem frizerske industrije te projekcijom kroz tri scenarija – pesimistični, realistični i optimistični. Promjena stope poreza, kažu, donosi i porast od 30 milijuna kuna prihoda od PDV-a od potrošnje osobnog dohotka novozaposlenih. Direktnim sumarnim efektom očekuje se ukupni dodatni prihod od 10 milijuna kuna od uplate PDV-a od salona i novozaposlenih u spomenutom razdoblju te se očekuje i dodatni prihod od 68 milijuna kuna od uplate doprinosa novozaposlenih.

