NAJSTARIJA I NAJMASOVNIJA REGATA S HRVATSKE STRANE JADRANA! Pridružite se 92. Mrduji, spektaklu pod jedrima podno Sutipana

Mrduja, najmasovnija regata na hrvatskoj strani Jadrana, održava se sutra 30.09.2023. sa startom u 11.00 sati, podno Sustipana u Splitu. Prijave za regatu moguće je još uvijek napraviti osobno u regatnom uredu JK Labud danas, u petak 29.9.2023. od 10.00 - 17.00 sati.

Kraj rujna poznat je po upravo po održavanju ove regate koja predstavlja spektakl za sve Splićane i njihove goste, s obzirom da se radi o regati koja tradicionalno okuplja rekordan broj jedriličara iz čitave regije, uz veliki broj domaćih i stranih gostiju.

Ove godine očekuje se dvjestotinjak brodova i rekordan broj sudionika.

Start Mrduje moguće je gledati uživo sa Sustipana, s velikog lukobrana ACI-a, ali i sa šetnice na potezu od Zvončaca do uvale Ježinac. Najatraktivnija lokacija, za one koji to mogu, a s koje je moguće pratiti Mrdujsku regatu, svakako je s brodica koji plove uz regatnu stazu, te ovim putem pozivamo sve da isplove ovu sunčanu subotu i dodatno uljepšaju more ispred Splita.

Mrduja tradicionalno uz krstaše, okuplja i veliki broj manjih plovila i posada kojima rezultat nije primarni cilj, omogućavajući da svi ljubitelji mora, od obiteljskih posada i jedriličarskih družina mogu zajedriti uživajući što su dio najmasovnijeg jedriličarskog spektakla na našoj strani Jadrana.

Tako će se i ove godine nastaviti inicijativa 100 dvoboja na Mrduji, kojom veliki broj sudionika postaju pobjednici ove jedinstvene regate. Naime, JK Labud je za svakog pobjednika u jednom od 100 dvoboja na Mrduji osigurao zlatnu medalju, koju osvaja skiper svake od posada koja prijavi interni dvoboj s drugom posadom iz svoje klase, a izazvana posada dvoboj prihvati. Dodjela Zlatnih medalja nagrada, predviđena je u subotu navečer, prije dodjele pokala najboljima po skupinama, a feštu će zaokružiti koncert rock grupe Cortez.

MRDUJA - OSNOVNE INFORMACIJE

Mrduja , najstarija je i najmasovnija regata na hrvatskoj strani Jadrana, i jedna od najstarijih u Europi, a svake godine okuplja oko 200 brodova i 1.500 jedriličara na ruti od Splita do Mrduje i natrag.

, najstarija je i najmasovnija regata na hrvatskoj strani Jadrana, i jedna od najstarijih u Europi, a svake godine okuplja oko 200 brodova i 1.500 jedriličara na ruti od Splita do Mrduje i natrag. Organizator regate: JK Labud, direktor regate: Damir Skelin

Prijave za regatu moguće je napraviti osobno u regatnom uredu JK Labud još danas, petak09.2023. od 10.00 - 17.00 sati.

Program regate: Jedrit će se na ruti: SPLIT – oko otočića MRDUJA – SPLIT oznaka 1– SPLIT cilj. Duljina rute je 22 nautičke milje.

U sklopu ovogodišnje Mrduje realizirat će se i humanitarni projekt "Jedrite uz Rotary za Zakladu hrvatskih športaša", kojim se prikupljaju sredstva za potrebite sportaše.

Splitski Festival Jedrenja se od ove, 2023. godine, po prvi puta pojavljuje kao jedinstvena cjelina koja objedinjuje najznačajnije jedriličarske manifestacije u Splitu tijekom rujna i listopada: Labud Classic, Mala Mrduja, Startup Europe regata, te Mrduju i Višku regatu. Nositelj projekta je Jedriličarski klub Labud Split.