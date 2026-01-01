'Najsretnija godina u mom životu': Ella Dvornik otkrila što joj je donijela 2025.

Influencerica Ella Dvornik na društvenim mrežama osvrnula se na godinu na izmaku i sve što joj je ona donijela. U podužoj objavi, progovorila je o izazovima s kojima se suočila i uspjesima koje je postigla te je sa svojim pratiteljima podijelila i lekcije koje je naučila.
'Prvo red je da se zahvalimo svemu u 2025. Pa ću se zahvalit vama koji ovo čitate, koji ste tu i koji ste prošli sve moje životne faze sa mnom, hvala vam! Drugo, moram napomenuti i ovo će zvučati čudno, ali 2025. mi je bila najsretnija godina u mom životu. A tu računam više faktora. Iako je bilo godina prije gdje su mi se dešavale bolje stvari i životne promjene, desile bi se jedna dvije, a nekad su loše stvari te godine prevagnule te bolje - pa kad sve izračunam i izvažem, 2025. godina je bila prva godina u mom životu (koje se sjećam) da se istovremeno više bitnih faktora posložilo (i ništa se lose nije desilo)', započela je Ella, a nastavku se dotaknula onog pozitivnog što joj je donijela 2025.
'Moje mentalno zdravlje, moje fizičko zdravlje, moje loše navike, moja sloboda, racionalnost, razumijevanje, odnosi... više se toga desilo u ovoj jednoj godini nego ikad prije. Sve ciljeve koje sam imala sam ostvarila, a desilo se i hrpa novih koje nisam planirala. Dopustila sam si riskirati sve sto mi je držalo stabilnost za ono sto me stvarno čini sretnom. Pred kraj godine sam ušla s novim pravilima, novom snagom, novim idejama, više kreativnosti i s više osmijeha i energije', pohvalila se. Zatim se osvrnula i na teško razdoblje koje je iza nje, s porukom za sve koji proživljavaju isto.
'I pošto sam od kraja 2021. prolazila dosta iscrpljujuće razdoblje, želim reć svima koji prolaze kroz teška vremena: da će stvarno proći, neće trajati zauvijek - dok god ste fokusirani na sebe i vlastitu sreću bit će vam dobro. Kad je vama dobro, dobro je i svima oko vas! Okružite se ljudima koji isto tako misle, i ostavite neke ljude u ovoj godini! Ne poželite drugima loše, dopustite da te lose emocije postanu pozitivne. Gledajte tuđi uspjeh kao poziv da se trgnete, a ne da budete zavidni. Prestanite si govorit 'nije fer' ili 'blago njima'. Ugasite sve što u vama potiče negativnu energiju i misli: ljude, mjesta, profile, vijesti...' nastavila je, pa je objavu zaključila novogodišnjom čestitkom.
'Želim vam da se u 2026. natječete sa svojom 2025. verzijom, a ne tuđom. Ne možete kontrolirati ništa osim svojih misli i reakcija, tako da pustite da život teče kako teče i sve će se posložiti na svoje mjesto. Puno pusa i sretna vam 2026.!' poručila je Ella, a u komentarima su joj pratitelji uzvratili čestitke i poželjeli još bolju 2026. godinu, piše Story.
Podsjetimo, Ella je od 2022. godine u procesu razvoda od Charlesa Pearcea, s kojim ima kćeri Balie i Lumi. Iako imaju podijeljeno skrbništvo nad djecom, djevojčice žive s tatom u obiteljskoj kući u Istri, gdje im se svaki drugi tjedan pridružuje i Ella, koja je u podstanarstvu u Zagrebu. TIjekom ove godine je više puta izrazila svoje nezadovoljstvo ovakvom odlukom suda, za koju je rekla i da je najveći apsurd ikad.