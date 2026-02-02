Najsretnija djevojka na svijetu – triler u kojem Mila Kunis briljira kao podvojena ličnost

Kad iz očiju Mile Kunis kao Tifani/Ani Fanelli sijevne ironični „Da, najsretnija sam djevojka na svijetu“, parafraza naslova „Luckiest Girl Alive“, gledatelj trilera iz 2022. postane svjestan koliko je težak ikakav put ka sreći kad protagonist u sebi guši duboku traumu.

Tifani Fanelli u sadašnjosti je cijenjena urednica u njujorškoj novinarskoj kući, ali prije 16 godina bila je učenica koja je preživjela masovnu pucnjavu u svojoj srednjoj školi. Međutim, nije je obilježio „samo“ ubojiti pohod njezinih školskih kolega, nego i razularena zabava s mnogo alkohola čije je posljedice svakodnevno progone. Klika popularnih momaka, predvođena Deanom Bartonom, prikazala je Tifani kao moguću suučesnicu krvavog zločina, u kojem je Dean ostao invalid. Jasno, Tifani nije stigla ni mogla reći svoju stranu priče, nakon koje Dean ne bi stigao postati knjiška zvijezda i tobože društveno odgovorni zagovaratelj kontrole oružja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tifanin privatni život obilježen je nizom planova za nadolazeće vjenčanje s bogatim i uspješnim Lukeom Harrisonom, no tijekom priprema za svadbu do izražaja dolaze i razlike među njima. Fokus se pomiče na Tifaninu neprilagođenu majku i njezinu ambicioznu i neadekvatnu borbu za kćerino bolje sutra, dok su njezine emocije potpuno zatomljene, a greške pripisane gluposti i vlastitom izazivanju nevolja. Krug dugogodišnje šutnje puca kad Tifani upozna redatelja koji priprema dokumentarni film o pucnjavi u njezinoj školi, a Tifani osvještava da će se vjerojatno susreti s ljudima koji su je, da prikriju svoje zločine, prije 16 godina prikazali kao jednu od odgovornih za smrt kolega.

Iako je „Najsretnija djevojka na svijetu“ po mnogočemu one woman show u kojem je Mila Kunis potpuno zasjenila sve ostale glumce, film je vrijedan gledanja. Osim prikaza sadašnjosti uspješne poslovne žene koja skriva svoj posttraumatski poremećaj, dobivamo uvid u njezinu struju svijesti koja je još zanimljivija. Na trenutke žrtva koja se pita „zašto baš ja“, na trenutke osvetnica koja uspješno manipulira okolinom, Kunis je pokazala golem spektar glumačkih mogućnosti. Scene zlostavljanja prikazane su vrlo uvjerljivo i potresno, a pravi im je kontrast glamurozni život poslovne žene koja bi udajom preskočila još jednu stubu bijega od prošlosti. Osvježavajuće je to što je junakinja nesavršeni sivi lik, bez uljepšavanja njezinih mračnih misli, ispada i planova, no opet ne ostajemo bez one iskonske ljudske potrebe za pravdom koja bi donekle vratila svijet u ravnotežu.

Da su samo tema i Mila Kunis u ponudi - film je već vrijedan gledanja, osobito ako ste ljubitelji psiholoških trilera.