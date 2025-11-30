Najpoznatiji hrvatski 'plus size' model: "Ljubav prema sebi nije sebična"

Lucija Lugomer sa svojih 156 tisuća pratitelja na Instagramu ima veliku odgovornost, pa se kroz svoj sadržaj uvijek trudi biti maksimalno autentična i krajnje iskrena. Baš se zato veselimo njezinu doprinosu ovogodišnjem natječaju Beauty Influencers Choice čija je članica žirija, piše Story.

Što očekujete od ovogodišnjeg Beauty Influencers Choicea?

Od ovogodišnjeg Beauty Influencers Choicea očekujem prvenstveno jedno lijepo iskustvo, pomicanje granica, a učenje o novitetima uvijek mi je posebno zadovoljstvo.

Čime ćete se voditi pri ocjenjivanju kao članica žirija ovogodišnjeg beauty natječaja?

Kao članica ovogodišnjeg beauty natječaja vodit ću se vlastitim iskustvom, mislim da proizvodi potkrepljuju različite potrebe i sve vrste i stanja kože. Neke od proizvoda i sama već koristim pa sam se baš ugodno iznenadila. Svakako očekujem iskrenost i autentičnost, ništa manje od toga.

Što od beauty sadržaja najviše prati tvoja vojska obožavatelja na društvenim mrežama?

Moja vojska jednako prati i preparativnu i dekorativnu kozmetiku, tako da se smatram savršenim kandidatom za žiri. Uživam u isprobavanju i uzimam to kao svojih 10 minuta u danu, podsjetili ste me koliko je to nužno i na tome sam posebno zahvalna. To je ujedno i poruka koju šaljemo ovim projektom svima drugima, a vjerujem da i brendovi svih ovih proizvoda jednako razmišljaju.

Jeste li tip koji preferira dekorativnu ili preparativnu kozmetiku odnosno njegu?

Podjednako smatram bitnima i preparativnu i dekorativnu kozmetiku, iako malu prednost ima preparativna, koja spaja potrebe svega onoga što dolazi iznutra prema van.

Tko je vaša beauty inspiracija?

Ne mogu posebno izdvojiti nekoga tko mi je beauty inspiracija, svakog čovjeka smatram posebnim i jedinstvenim. Radim na sebi i želim biti najbolja verzija sebe, stoga su usporedbe suvišne. Eventualno bih izdvojila žene koje drže do sebe, koje su njegovane i svjesne da ljubav počinje od nas samih prema sebi. I sama vjerujem da svi mi imamo potpuno pravo na to i da ljubav prema sebi nije sebična.

A što je vaša beauty definicija?

Za mene je beauty definicija uvijek i zauvijek - rad na sebi. Osvijestiti gdje i što krivo radimo, kako to ispraviti. Saznanje što nam ide od ruke i što nas usrećuje. Kad smo zadovoljni, to se vidi bez nekog pokazivanja i dokazivanja, a na nama je da tu spoznaju nesebično širimo dalje.

Čime se izdvajate u bespuću društvenih mreža, što biste rekli da je vaš adut?

Moj bi adut eventualno bio zagovaranje činjenice da bilo koja mijena (ujedno i jedina konstanta u životu) ne mora dolaziti iz mržnje prema sebi, već iz ljubavi. Sve što nam se ne sviđa možemo promijeniti. Također, volim i podržavam prirodnu ljepotu. Ne bojim se godina i svega što donose sa sobom. Mislim da svi možemo biti sretni i ponosni na tu privilegiju koju neki, nažalost, nemaju prilike doživjeti.

Je li vam zanimljivija moda ili kozmetika, odnosno beauty industrija?

Beauty industrija uvijek će biti moj broj jedan jer sam s tom ljubavlju odrastala, ponekad čak i pretjerivala. Zanimanje za nju bilo je jače od bilo čega drugoga. Volim ja i modu, ali ona je toliko brza da ponekad imam osjećaj da ne stignem uživati u njoj.