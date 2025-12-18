Najoriginalniji Advent ove subote je u - Žrnovnici! Podjela besplatnih darova za svu djecu uz Čarobne animatore, izrada soparnika uživo, Fešta o'jabuke i DJ večer

Pred nama posljednji vikend prije Božića, a u Žrnovnici se sprema poseban događaj ove subote. Meteorolozi su se pobrinuli da ne bude ni kiše ni vjetra, a vjerujemo da ćete nakon pročitanog itekako poželjeti doći u ovo prekrasno splitskog predgrađe. Čarobni animatori, podjela besplatnih darova djeci, Djed i Baka Božićnjak, plesna večer uz DJ Payu, Nensi i pečenje soparnika uživo, bogat izbor hrane i pića... samo su neke od stavke ovogodišnje fešte u Žrnovnici.



Bašta u posebnom božićnom ruhu

Vrijedna udruga Žrvanj priprema još jednu Božićnu štoriju i to u srcu mjesta, i "Bašti", kod mjesne ambulante i poznatog restorana Mlin. Bašta će za posjetitelje biti otvorena od 16 sati, a organizator najavljuje bogat program, ali i samu Baštu u dosad nikad viđenom božićnom izdanju.

"Naši članovi već danima rade na uređenju Bašte, a ona će u punom sjaju zablistati u subotu kada se smrači. Nećemo otkrivati sve detalje, ali ovu razinu božićnih dekoracija na javnom prostoru ovdje sigurno nije viđen", ističu u udruzi Žrvanj.



Program za djecu i podjela darova

U 17 sati kreće nastup Čarobnih animatora, popularne splitske plesne skupine koja sa Šarenkom osvaja srca djece. Upravo su oni bili glavne zvijezde nedavnog plesnog spektakla na Gripama u sklopu proslave 30. obljetnice Plesnog studija DNF, a sada će predstaviti pred žrnovačkom publikom.

Pri kraju nastupa Čarobnih animatora uslijedit će podjela besplatnih darova za djecu. Slatki paket će dobiti baš svako dijete koje dođe u Baštu i to iz ruku, ni manje ni više, nego Bake i Djeda Božićnjak! Podjela će se obavljati na pozornici u Bašti, a svako dijete će se moći fotografirati s Djedom i Bakom.

"Apeliramo na roditelje i ostale osobe s djecom da se ne guraju. Darova NEĆE nestati i SVI će dobiti poklon. Zadnjih godina svjedočili smo nekulturi pojedinih roditelja koji su stvarali histeriju, a neki su više puta dolazili po poklon što također nije u redu. Molimo sve da unaprijed budu strpljivi jer će interes bit golem, a i gužva će biti velika po molimo roditelje da budno paze osobito mlađu djecu, napominju iz udruge Žrvanj.



Zabava za odrasle uz glazbu i soparnik

Od 19 sati slijedi program za odrasle, a u "podij" u Bašti zagrijat će splitski DJ Payo. Valja napomenuti da će u Bašti sa svojim mobilnim kominom cijelo vrijeme biti legendarna Nensi Očasić iz Gata koja će peći pravi poljički soparnik i to na tradicionalni način.

Organizatora najavljuje i bogat izbor pića i hrane, uključujući bakalar i grill. Ovaj događaj su pomogli organirati Mjesni odobor Žrnovnica i Turistička zajednica grada Splita.

Vidimo se u subotu navečer u Žrnovnici! 🎄