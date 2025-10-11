Najmanje 19 žrtava: Strojovođa 15 godina mamio i zlostavljao dječake

Strašan slučaj zlostavljanja djece i mladih otkriven je u Beču. Kako je u petak navečer izvijestila austrijska televizija ORF i ostali mediji vlakovođa vlaka Austrijske savezne željeznice (ÖBB) , navodno je više od 15 godina mamio dječake i mladiće u lokomotivu vlaka kojim je upravljao i seksualno ih zlostavljao.

Do sada je identificirano 19 žrtava, a istraga o daljnjim žrtvama je u tijeku. Prema izvješću ORF-a u emisiji “Beč-danas” osumnjičeni vlakovođa je s zlostavljanjem započeo 2003. godine. Posljednji slučaj se navodno dogodio, prije nekoliko godina.

Osumnjičeni je, prema dosadašnjim saznanjima, prvo osobno kontaktirao svoje buduće žrtve, a kasnije, kako je utvrđeno, i putem društvenih mreža. Potom ih je namamio raznim pričama i obećanjima u svoju lokomotivu, gdje ih je seksualno zlostavljao i iskorištavao. Klupko oko razvratnog vlakovođe počelo se je odmotavati početkom ove godine, kada je jedna od žrtava slučaj prijavila policiji, piše Večernji list.

Prema policijskom izvješću do sada je identificirano 19 žrtava - svi su muškarci. Austrijsko državno odvjetništvo pretpostavlja da još postoji “mnogo žrtava” i da će se i one, nakon šokantnog otkriča, javiti policiji. Koliko je među njima maloljetnika, još nije utvrđeno. Kriminalisti Bečke pokrajinske policije imaju pune ruke posla, ističu mediji. ORF je naveo, kako daljnje pojedinosti od policije nije mogao dobiti zbog “osjetljivosti pitanja i potrebe zaštite žrtava”.

Čelništvo Austrijskih saveznih željeznica (ÖBB) izrazilo je svoj “duboki šok”, policijskim otkrićem vezim uz jednog od svojih zaposlenika, osumnjičenog da je počinio teška kaznena zlodjela, nad djecom i mladima. “Strojovođa vlaka odmah je udaljen iz službe, a pokrenut je i postupak za otkaz radnog odnosa. ÖBB je zainteresiran za potpuno razjašnjenje slučaja. U tom smislu usko surađujemo s Bečkim pokrajinskim uredom za kriminalističke istrage”, poručili su iz ÖBB-a. Ono što je prema izvješću ORF-a nejasno, je pitanje zašto vlakovođa nije već ranije udaljen iz službe. Jer od prve prijave o seksualnom zlostavljanju podnijete početkom ove godine, prošlo je već više od devet mjeseci.