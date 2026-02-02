Najkraći mjesec u godini, a nikad više događanja u Zoni!

Književnost, filmovi, kvizovi, igre, radionice i druženja - sve to donosi novi mjesečni program u Zoni. Od ponedjeljka do petka, baš svakog dana u veljači, postoji barem jedan razlog za doći na Šperun.

Prvi tjedan otvaraju druženja Book Club i Uhvati se mikrofona!, na kojima će se najprije okupiti ljubitelji književnosti, a potom i oni željni mikrofona, šala i pjesama. U utorak slijedi Sajam razmjene korištenih predmeta, u srijedu Kava s mladima, u četvrtak Šahovsko popodne, a u petak tematsko izdanje kviza znanja Kvizona: Sci-fi.

- U srijedu, 4. veljače, u 18 sati održat će se Kava s mladima. Kroz niz ovakvih susreta želimo otvoriti prostor za neformalan razgovor o unaprijed zadanim temama, u kojem će ravnopravno sudjelovati mladi, relevantni sugovornici, članovi savjeta mladih, predstavnici udruga mladih i za mlade te zainteresirana javnost. Ovoga puta razgovaramo o tome koji prostori mladima nedostaju u Splitu, koji već postoje i s kakvim se izazovima susreću, ali i o drugim pitanjima vezanima uz ograničenja kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih u našem gradu - poziva Lara Zubanović, voditeljica Zone.

U nastavku mjesečnog programa izdvajamo informativno događanje Ideš li u Skopje?, druženje Video Game Night, nove radionice osnaživanja mentalnog zdravlja te novi ciklus događanja pod nazivom Filozofska ćakula.

Više informacija o cijelom programu u veljači i rezervacije mjesta za pojedina događanja dostupni su na klubzona.net.