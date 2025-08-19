Najbolji trik za čisto voće i povrće nije ocat

Dolaskom ljeta na stolovima se sve češće nalaze svježe breskve, rajčice, lubenice i drugo sezonsko voće i povrće. No, pitanje koje mnogi postavljaju jest – kako ih pravilno oprati da budu što sigurniji za konzumaciju? Metoda je mnogo: od pranja u otopini octa i vode, preko kombinacije sode bikarbone i octa, do posebnih sredstava koja se mogu kupiti u trgovinama. Ipak, znanost je dala jasan odgovor.

Najbolja kombinacija: soda bikarbona i voda

Studija objavljena u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry pokazala je da se čak 96 do 99 posto pesticida može ukloniti ako se plodovi 12 do 15 minuta namaču u vodi sa sodom bikarbonom. Nakon namakanja dovoljno ih je samo dobro isprati pod mlazom čiste vode.

Zašto je soda toliko učinkovita?

Soda bikarbona ima lužnata svojstva koja razgrađuju ostatke pesticida i čiste površinu voća i povrća. Prednost je što je potpuno sigurna, lako dostupna i jeftina – pa istodobno čuva zdravlje i novčanik.

A što je s ekološkim proizvodima?

Iako se organsko voće i povrće uzgaja bez pesticida, nerijetko se skladišti i prevozi zajedno s konvencionalnim proizvodima. Zato stručnjaci savjetuju da nije naodmet oprati i njih u otopini sode bikarbone, ako želite biti potpuno sigurni.

Zaključak je jasan – ocat može pomoći, ali soda bikarbona i voda pokazali su se kao najučinkovitiji način uklanjanja neželjenih kemikalija s vaših namirnica.