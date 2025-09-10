Najbolji mladi sportaši i sportašice su većinom - iz Splita!

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) obilježio je u srijedu 34. obljetnicu svog utemeljenja, a tim povodom u zagrebačkom hotelu Sheraton dodijeljena je tradicionalna Nagrada "Dražen Petrović" najuspješnijim mladim sportašicama i sportašima (do 20 godina) te najvećim nadama hrvatskog sporta (do 16 godina). Nagrada se dodjeljuje od 2007. godine.

Nakon što je čestitao svim laureatima, predsjednik HOO-a Zlatko Mateša pozdravio je nazočne goste, predvođene državnim tajnikom za sport Josipom Pavićem i Draženovom majkom Biserkom Petrović, s dodatnim naglaskom na olimpijce i sportske legende, poput Zorana Primorca, Branke Batinić, Dubravka Šimenca, Vlade Šole, ali i Barbare Matić i Martina Sinkovića. Većina njih imala je i ulogu uručitelja nagrade.

- Ova nagrada ima posebnu vrijednost jer je dodjeljujemo onima koji su budućnost hrvatskog sporta i zadovoljstvo mi je istaknuti da se u razvojnim programima HOO-a trenutačno nalazi 685 korisnika, koje posredstvom HOO-a financira hrvatska Vlada, odnosno hrvatska država, kazao je Mateša.

Najbolja mlada sportašica u 2025. godini je Magdalena Matić (taekwondo) koja je do naslova svjetske juniorske prvakinje stigla na impresivan način, bez izgubljene runde u pet dvoboja. Uz zahvalu HOO-u, HTS-u i klupskim trenerima iz TKD Marjan, Matić je uručila Biserki Petrović simboličan darak - repliku zlatne olimpijske medalje Matee Jelić iz Tokija 2021. godine, javlja HRT.

Iako je za nagradu vrlo konkurentan bio i Oskar Kovačić iz taekwondoa, laureat u pojedinačnoj muškoj konkurenciji je jedriličar Josip Tafra. U malo više od dva tjedna prošlog srpnja i kolovoza Tafra se okitio svjetskim juniorskim srebrom u Los Angelesu te europskim zlatom u švedskom Marstrandu. Pothvate je ostvario u klasi ILCA 6 ili nekadašnjem Laser radialu.

Momčadska i ekipna konkurencija bila je u znaku mladih vaterpolista (U17) i rukometašica (U19). U priču o uspjehu vaterpolska reprezentacija krenula je lani u rujnu na EP-u do 19 godina u Bugarskoj, osvojivši zlatno odličje. Potvrda kvalitete stigla je u svibnju ove godine, na SP-u do 20 godina u Zagrebu, kada su osvojili brončanu kolajnu.

Djevojke su se okitile europskim srebrom u Podgorici, ostvarivši povijesni domet, budući da nikada nijedna hrvatska ženska rukometna reprezentacija nije igrala finale velikog natjecanja, sve do ovog naraštaja...

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvatski olimpijski odbor (@hrvatski_olimpijski_odbor)

U kategoriji najuspješnijeg sportskog para, štafete ili posade nagrada je pripala muškom veslačkom osmercu (s kormilarkom Marijetom Slugan) za osvojeno drugo mjesto na EP-u u Poljskoj.

Za najveću nadu hrvatskog sporta izabran je kuglač Luka Jakovina, osvajač mlađejuniorskog srebrnog odličja pojedinačno i u kombinaciji, a ujedno i jedini ovogodišnji laureat iz neolimpijskog sporta. Istovrsna nagrada u ženskoj konkurenciji pripala je Loreni Opačak iz taekwondoa, koja je na svibanjskom kadetskom SP-u u Ujedinjenim Arapskim Emiratima osvojila srebrno odličje u kategoriji do 59 kg. Do finala s korejskom suparnicom, Opačak je stigla s četiri pobjede, bez izgubljene runde.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvatski olimpijski odbor (@hrvatski_olimpijski_odbor)

Državni tajnik za sport u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić kazao je u prigodnom obraćanju da se u prošlih desetak godina šesterostruko povećao proračun za sport te da se upravo rade projekcije proračuna za iduću godinu, izrazivši uvjerenje da će s njim biti svi zadovoljni.

- Ova nagrada svima je veliko priznanje, ali i obveza u budućim karijerama, vjerujem da ćete je na najbolji mogući način i opravdati, kazao je Pavić čestitajući laureatima.

Tradicionalno, i Biserka Petrović je pozdravila nazočne, poručivši da će uspomena na Dražena trajati sve dok imamo ovako uspješne mlade sportaše. Apostrofirala je njegove radne navike i želju da se svaki posao uspješno završi.

Od prošle godine svi nagrađeni primaju i statuu Dražena Petrovića, izvedenu tehnologijom 3D printa, a rad je akademskog kipara Nevena Bilića, profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Osim statue, plakete i novčane nagrade HOO-a, svim laureatima pripala je i nagrada Toyote Hrvatska, sponzora hrvatskih olimpijaca.

Svečanost uručenja „Draženove nagrade“ izvedbama je uveličao i gudački kvartet u sastavu: Adela Žganec - violina, Ivana Anastasija Barjašić - violina, Ina Kumer - viola i Regine Korbar - violončelo.