Najavljena poskupljenja domova za starije. Evo kakva je situacija u dalmatinskim županijama

Novi udar na džepove umirovljenika. Diljem Hrvatske skuplji smještaj najavljuju domovi za starije, a razlog su kažu veći troškovi, prije svega povećanje plaća zaposlenika. Provjerili smo u kojim županijama domovi za starije poskupljuju i koliko.

Poskupljenje od čak 60 posto već su najavili Domovi za starije Sisak i Petrinja. Za nove korisnike već od listopada, dok će postojeći veće cijene smještaja plaćati početkom nove godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dubrovačko-neretvanska županija

Nije povećala ni ne planira.

2024. 2 627 749

2025. 2 145 214

Najniža cijena smještaja 410 eura, a najviša 822 eura.

Zadarska županija

Nisu ni ne planiraju povećavati cijene. Najniža cijena je 458 eura, a najviša 860.

Šibensko-kninska županija

Jesu li povećali i planiraju li povećati nisu nam odgovorili. Najniža cijena je 581 eura, a najviša 818.

Zagrebačka i Krapinsko-zagorska – nisu osnivači niti jednog doma za starije i nemoćne

Splitsko-dalmatinska županija

Nisu ni ne planiraju povećavati. Najniža cijena smještaja je 470, a najviša 846.