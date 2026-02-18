NAJAVA U Vranjicu predstavljanje knjige "Vranjički žrtvoslov 20. stoljeća" autora Josipa Marovića

U Domu kulture don Frane Bulić u Vranjicu u subotu, 21. veljače, s početkom u 18 sati, održat će se predstavljanje knjige "Vranjički žrtvoslov 20. stoljeća – Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat i poraće" autora Josipa Marovića. Riječ je o izdanju koje se bavi stradanjima i sudbinama Vranjičana tijekom burnih desetljeća prošlog stoljeća, s naglaskom na razdoblje Prvog i Drugog svjetskog rata te poraća.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane

Predstavljanje knjige održat će se u Domu kulture don Frane Bulić na adresi Obala pomoraca 77, a program će moderirati Ivan Peroš, ravnatelj Gradske knjižnice Solin. O knjizi će, uz autora, govoriti i Ivan Balta, ravnatelj Nadbiskupskog arhiva Splitsko-makarske nadbiskupije, te Nino Švonja, kustos Arheološkog muzeja u Splitu.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da dođu na promociju i upoznaju se s temom i sadržajem knjige, koja kroz povijesnu građu i sjećanje zajednice osvjetljava jedno od najtežih razdoblja u novijoj povijesti Vranjica.