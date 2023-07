Najava susreta u Prokulturi: KJK Peristil povodom Dana Pobjede

Prokultura - Opservatorij kulturnih politika - Split u suradnji sa svojim tradicionalnim partnerima, Ogrankom Matice hrvatske u Vinkovcima i Zakladom hrvatskog sjećanja pripremila je poseban program povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana branitelja.

O često zanemarenoj važnosti i veličini uloge zdravstvenih djelatnika za vrijeme Domovinskog rata pod nazivom „Svjedočanstvo vođa ratnika u bijelom ili kako su zdravstveni djelatnici Splita i Vinkovaca branili Hrvatsku“ ovaj put imat ćemo prigodu čuti nadasve uključene i zaslužne goste prof. dr. Mihovila Biočića, KBC Split i prof. dr. Dražena Švagelja, Medicinski centar Vinkovci, tadašnje članove kriznih stožera zadužene za zdravstvo. Obojica i danas aktivi u prenošenju istine na koju Hrvatska mora biti ponosna, svojim društvenim radom i trajnim bilježenjem proživljenog u najsjajnijim danima hrvatske povijesti, počastit će nas svojim svjedočenjem.

Susret najavljujemo za četvrtak, 3. kolovoza 2023. u 19 sati u formi javnog snimanja podcasta „U carskom tinelu“ u Prokulturi - Kući jezika i kultura Peristil powered by OTP, Poljana kraljice Jelene 1, Split. Uz uvodna izlaganja sudionika, razgovor s gostima vodit će dr. sc. Nansi Ivanišević, predsjednica i voditeljica projekata Prokulture – Split.

Dan poslije u petak, 4. lipnja u 20 sati u Prokulturi - KJK Peristil powered by OTP bank, čast nam je pozvati Vas na svečano otvaranje izložbe „Superpozicija rutine“ Ivana Bogovića, novog imena likovne scene Vinkovaca i Slavonije.

Crteži grafitom na papiru Bogovićev su medij, različitih formata – od velikih, višemetarskih, do intimnih, malenih, koji stanu u ruku, u krilo. Riječima dr.art. Marka Šošića Bogović crtežu pristupa vrlo pedantno, grafičarski, s plohama koje su nalik mezzotinti, Vaništinim mekoćama minimalnih prijelaza i razlikama tonskih vrijednosti, ali i urbano-grafiterski, s tvrdim i pragmatičnim plohama maksimalno zasićenog papira grafitom... Naslojavanju ili „superpoziciji“ u ovoj izložbi on dodaje još i „rutinu“ koja sugerira izostanak dinamike i uzbuđenja, kao ujednačeni beskrajni put kojeg nakon određenog vremena brzo počnemo ignorirati. To ignoriranje nam govori o tome da je rutina srasla s našim bivanjem, prisvojili smo njezine atribute dosade i izvjesnog sivila. Baš u tom sivilu, doslovce, grafitnom, autor bilježi prostore unutarnjih i izvanjskih stanja i prostora. I pri tome postiže puno više od pedeset nijansi."

Ivana Bogovića, mag.educ.art., rođen je 1992. godine u Vinkovcima. Završio je školu Primijenjenih umjetnosti u Osijeku, smjer Grafički dizajn. Diplomirao je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku pod mentorstvom Domagoja Sušca.

Izložbu, koja ostaje otvorena do 20. kolovoza predstavit će prof. dr. Dražen Švagelj, predsjednik Ogranka Matice hrvatske Vinkovci.