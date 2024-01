NAJAVA POČETKA RADOVA NA ŽNJANU Gradonačelnik Puljak: "Ova će plaža biti ponos cijelog Mediterana"

Danas je u utorak, 23. siječnja u 12 sati na Žnjanu održana konferencija za medije gradonačelnika Splita Ivice Puljka na temu početka radova na realizaciji najvećeg projekta u novijoj povijesti Splita.

"Danas smo ovdje jer smo presretni što uskoro počinju radovi na najvećem projektu u novijoj povijesti Splita, uređenju i rekonstrukciji plaže Žnjan. Završen je proces javne nabave, a rok za žalbu na odabir nadzora projekta je bio sinoć u ponoć, i nitko se nije žalio u tom procesu", kazao je Puljak.

Obavljen je proces javne nabave za izvođače radova i za nadzor, što je bio kompleksan proces, te Puljak naglašava kako je činjenica što se nitko nije žalio u cijelom procesu govori o kvaliteti provedenog procesa. Zahvalio je svima koji su sudjelovali i čestitao im je na završetku procesa.

"Sada slijedi potpisivanje ugovora, što će se dogoditi u nekoliko dana. Vrlo skoro ponovno ćemo se naći ovdje na Žnjanu i obilježiti početak radova. Za godinu dana na ovom mjestu će biti nogometna igrališta, dječja igrališta, košarkaško igralište, kulturni amfiteatri... Napravit ćemo veliku podzemnu garažu i nadzemna parkirališta, biciklističke staze, i uredit ćemo ovaj prostor koji je veličine 16 Riva ili 31-og nogometnog igrališta", opisao je Puljak.

"Bit će 40 tisuća metara kvadratnih zelenila. Ovo će biti plaža koja će bit ponos cijelog Mediterana", naglasio je Puljak.

Kaže da današnji dan obilježava ulazak u drugu fazu njihova mandata. "Dosada je prva faza bila dovođenje reda i rješavanje problema koje smo našli, a ovo danas i ono što slijedi je faza izvođenja velikih projekata od kojih je Žnjan najveći naš projekt u vrijednosti 45 milijuna eura i koji će pri završetku - za nešto više od godine dana - biti na ponos cijelog Splita i jedna od najljepših plaža na cijelom Mediteranu."

"Vidimo se uskoro na potpisivanju ugovora i na samom početku radova", zaključio je Puljak, naglašavajući kako je u planu da se u ljeto 2025. godine plaža otvori za uporabu.

Projekt se sastoji od šest faza, i one će se izvesti onako kako izvođač misli da je najbolje.

PULJAK: "Teško mi je zamisliti da postoje neki koji bi sabotirali ovaj projekt"

"Sve faze će se napraviti tako da će za godinu dana ovdje biti najljepša plaža na Mediteranu. Meni je to teško zamisliti, ali vidim da postoje neki koji bi sabotirali ovaj projekt i koji bi željeli da se on ne dogodi. Zaista mi je kao gradonačelniku ovog grada spoznati da postoje građani koji ne bi željeli da se ovaj projekt realizira.

Zato mislim da je prelijepa vijest i zaista sam sretan što sam danas ovdje i da sa svima vama mogu podijeliti vijest o početku radova. Možete li zamisliti koliko je to veliko? Ovaj projekt mislim da ima 6000 linija. Ljudi su napravili da javna nabava za ovako veliki projekt prođe bez ijedne žalbe. Imamo druge manje projekte gdje su se ljudi godinama žalili i godinama nismo došli do ove faze do koje smo danas ovdje. To je faza u kojoj ćemo uskoro krenuti s radovima, imamo osigurane financije i idemo u realizaciju ponosa Mediterana, nešto na što će cijeli grad biti ponosan", rekao je Puljak.

Optimistični oko realizacije projekta unutar godine dana

Teško je zamisliti da će se sve promjene o kojima je gradonačelnik Puljak govorio ostvariti u narednih godinu dana jer je projekt zaista izdašan, no Zoran Jakelić, voditelj projekta uređenja Žnjanskog platoa, uvjerava građane da je sve moguće.

"Mi smo se za ovaj projekt ozbiljno pripremali, upravo kako je gradonačelnik prethodno opisao. Priprema dokumentacija je odrađena profesionalno te je dovela do toga da smo sada u poziciji ugovaranja ugovora sa izvođačem i sa stručnim nadzorom. U sklopu te dokumentacije smo pripremili dovoljan broj knjiga i opisa kroz te knjige po propisima Europske Unije, jer ćemo ovo sufinancirati iz Europskih fondova. Iz tog razloga - što je raspisano 6400 linija troškovnika i što imamo petsto stranica takozvane knjige tehničkih specifikacija, svi ponuđači su bili vrlo dobro i kvalitetno informirani o tome što se radi, te su nam u procesu postavljanja dodatnih pitanja rekli da smo mi dobro postavili okvir projekta. To je dovelo do toga da je naša domaća splitska tvrtka - št o je meni osobno drago - mogla dati dobru ponudu na terenu koji je njima domaći.", kazao je Jakelić.

"Što se tiče nadzora je malo kompliciranija situacija jer ima više ponuditelja. Ali opet, došla je na ugovor naša domaća tvrtka iz Splita s ljudima koji su nominirani u toj ponudi i koji su naši dobri lokalni inžinjeri i dobro poznaju teren", dodao je.

"Ja očekujem da je to nekakva pretpostavka da možemo biti optimistični što se tiče realizacije samog projekta u ovih 12 mjeseci", odgovorio je Jakelić.

Kako će sve točno izgledati?

"Na području koncesije od približno 200 tisuća kvadratnih metara je otprilike 123 tisuće područja kopna koje, pojednostavljeno rečeno, ide od Hotela Split do plaže za invalide. Granica prema sjeveru je cesta Šetalište Ivana Pavla II. Najveći objekat je garaža koje su dijelom ukopane i dijelom parking, i pri tome imamo većinu sadržaja. Tu će biti dijelom i ugostiteljski sadržaji - tri, četiri kafića - a biti će i razna igrališta gdje ćete moći zaigrati i rukomet i mali nogomet i košarku i cageball, tu je i teretana, biciklistička staza i igralište za djecu. Tu će biti i tematski parkovi, i sve će biti okruženo ili unutar zelenog područja", opisao je planove Jakelić.

Pri garažama su predviđeni i punktovi za punjenje električnih automobila, a na šetnici su predviđeni solarni paneli. Sve zelene površine imaju pripremljen sustav za navodnjavanje.

Od ostalih sadržaja, važan je amfiteatar.

"On bi trebao sadržajem omogućiti predstave i koncerte, a posebna je faza gdje radimo panoramski restoran kao poseban objekt. Trebalo bi biti 11 lokacija ugostiteljskih objekata", odgovorio je Jakelić.

Na Žnjanu je predviđeno područje za kupanje prvenstveno u ljetnom razdoblju, a tijekom ostatka godine rekreacijsko.

Plaže će imati otoke prirodnih zelenila i sjene, kako je predviđeno u projektu. U okviru projekta predviđeno je preko 40 tisuća kvadratnih metara zelenima, što uključuje stabala, a u planu je što više postojećih stabala očuvati.

"Ovo će biti zelena oaza, jedna od najzelenijih plaža u ovom dijelu Europe", dodao je Puljak, rekavši da će više detalja biti objašnjene tijekom potpisivanja ugovora. U sljedećoj fazi će se odgovoriti na pitanje hoće li biti isključivo naplatni parking.

Financiranje projekta

Podsjetimo, u prosincu je konačno odlučeno da će tvrtke Lavčević d.d. i Lavčević-inženjering d.o.o. biti glavni izvođači radova na uređenju Žnjanskog platoa.

"Sredstva za projekt predviđena su proračunom Grada Splita za 2024., a izvori financiranja su bespovratna sredstva Europske unije kroz ITU mehanizam, kredit Europske investicijske banke i vlastita sredstva Grada Splita", kazali su prošlog mjeseca iz splitske Banovine.

"Imamo osigurano financiranje, tu nema nikakvih problema. Ono što sam ja uvjeren i što sam siguran je da imamo osigurano financiranje za ovaj projekt. Europska investicijska banka u dokumentima koje smo mi s njima ugovarali i potpisivali ima Žnjan kao projekt. Za tehničku realizaciju se čeka ITU mehanizam što je bilo predviđeno od samog početka i to će se dogoditi u mjesecima koji slijede. Mi financije za ovaj projekt imamo osigurane, naročito za ovu prvu fazu kroz proračun a i kasnije za ostale faze kroz Europske projekte i investicije", pojasnio je Pulja.