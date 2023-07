Najava baletne premijere „Dora i Slava“ – Uvodimo publiku u bajku, u nadrealni svijet hrvatskog Čajkovskog i hrvatskog Moneta

Balet Hrvatskog narodnog kazališta Split praizvest će baletnu predstavu „Dora i Slava“ u koreografiji Martina Chaixa uz glazbu Dore Pejačević na novoj pozornici Splitskog ljeta na splitskim Benama u petak 21. srpnja s početkom u 21 sat.

Predstavu Dora i Slava splitski će Balet otplesati uz Simfoniju u fis-molu Dore Pejačević, prvu hrvatsku modernu simfoniju, na čijoj je praizvedbi 1920. u Dresdenu skladateljica bila potpisana kao D. kako se publika ne bi dosjetila da je žena. Svojom emotivnošću, dinamikom i ekspresivnošću jedna od najvažnijih orkestralnih skladbi ženskog skladateljskog pisma prve polovice 20. stoljeća temelj je koreografije Martina Chaixa. Autentični, ekspresionistički, emotivni naturalistički akvareli Slave Raškaj, djelo duše zaključane u tišinu gluhonijemosti, inspiracija su kostimografu Aleksandru Noshpalu.

Vicko Bilandžić, ravnatelj 69. Splitskog ljeta, uvodno je naglasio kako ga raduje što je koreograf glavnog dijela predstave „Dora i Slava“ stvorio koreografski sasvim novo djelo kao izazov mašti i kreaciji plesača, dodavši kako ga posebno raduje otvorenje scene na Benama, u marjanskoj šumi:

- Pozornica na Benama je ogromna, veća od naše scene, a okruženje je doista bajkovito, jedan nadrealni svijet, mjesto kontemplacije koje će dodatno oživjeti zahvaljujući velikim predstavama koje su nam na programu, i nadamo se da ćemo tu sjajnu scenu trajno održati i zadržati – rekao je Bilandžić, dok je novi ravnatelj Baleta HNK Split, Pedro Carneiro, istaknuo snagu ansambla:

- Ovdje sam tek tjedan dana i posvetio sam svaki trenutak pripremi nove sezone, a našao sam ansambl koji je dinamičan, ima vrlo jak radni duh i vrhunske sposobnosti; vrlo sam sretan što ću raditi s takvim ljudima.

Martin Chaix inspiraciju je pronašao u hrvatskoj kulturi.

- Pokušao sam spojiti rad ansambla i svoj rad s onim što je imanentno hrvatskoj kulturi, ono što je lokalno i zanimljivo. A kako već nekoliko godina proučavam kompozitorice, tako sam naišao i na rad Dore Pejačević i odmah se oduševio njenom simfonijom, snagom i životnošću njene glazbe, i ne znajući koliko je njena pojava na umjetničkoj sceni Hrvatske bila jaka i bitna. Kad sam s Vickom išao prvi put posjetiti lokaciju na Benama, vidio sam koliko se dobro poklopio duh glazbe, duh mjesta i plesači s kojima sam počeo raditi koreografiju – rekao je Chaix, koreograf čiji je rad splitska publika već upoznala.

Na tu se priču sjajno nadovezao i kostimograf Aleksandar Noshpal koji je inspiraciju pronašao u još jednoj velikoj hrvatskoj umjetnici, akvarelistici Slavi Raškaj, što je bila organska, logična nadogradnja na ovu kreaciju: - Ovo je hommage velikim damama hrvatske umjetnosti, Dori Pejačević koju doživljavam kao Čajkovskog hrvatske glazbe, i Slavi Raškaj koja je poput hrvatskog Moneta. Ta atmosfera, uz samu lokaciju koja je po sebi romantična, dovela me do Slavinih lopoča kao inspiracije, do boja i do kreacije koja će se, vjerujem, odlično uklopiti u koreografsku priču. A budući da smo Martin i ja nedavno surađivali na projektu u pariškoj Operi i ovo nam je sedmi zajednički rad, stvorila se jedna sjajna energija oko Dore i Slave.

U pretprogramu premijerne baletne večeri na Benama, Balet HNK Split izvest će koreografije kolega iz ansambla, koja potpisuje koreografiju Serenity of Light na glazbu Arva Pärta, te Aarona Koka koji glazbenu inspiraciju za svoju “fun and creepy” A Dinner for Rose pronalazi u djelima Šostakoviča, Montija i Vivaldija.

Arisa Hirono zahvalila je na prilici da se okuša i kao koreografkinja, a svoju je inspiraciju pronašla u glazbi Aarva Pärta:

- Djelo se zove Fratres, Bratstvo, što mi se čini sjajnim naslovom za ono što osjećam u ovom ansamblu – bratstvo, povezanost i međusobnu podršku što je iznimno važno u radu plesača, zato sam htjela posvetiti svoju koreografiju upravo tom odnosu.

Aaron Kok već je sedam godina član splitskoga Baleta, a koreografiji s naslovom A Dinner for Rose pristupio je kao priči.

- Priči o bogatoj staroj ženi čija oporuka razočarava njenu obitelj, goste na njenoj večeri i ona završava mrtva. Pokušao sam napraviti zabavnu, ali i pomalo creepy koreografiju na vrlo poznatu klasičnu glazbu iz filma Obitelj Addams. Ima dosta jakih likova u priči pa sam nastojao izraziti njihovu individualnost.

Eva Karpilovska, prvakinja Baleta HNK Split, posebno je istakla način rada Martina Chaixa:

- Posebno je zadovoljstvo gledati koreografa poput Martina koji na licu mjesta uključi glazbu i počne koreografirati, to je doista rijedak talent. Veseli me što sudjelujem u sva tri dijela i još više što su i naši plesači pokazali i da su talentirani koreografi - rekla je Eva, dok je Jake Milston, pojačanje ansambla iz Velike Britanije u trima različitim djelima pronašao zajedničku nit:

- Tri su komada, različite strukture i energije, ali zapravo odlično funkcioniraju zajedno, od Arise koja portretira naše zajedništvo, preko Aaronovog komada koji je doista zabavan, do Martinovog koji je zapravo slikarstvo u plesu, s preciznom umjetničkom vizijom.

U tri stavka Simfonije plešu parovi: Imogen Moss i Jake Milston, Irina Čaban Bilandžić i Danyil Podhrushko te Eva Karpilovska i Aaron Kok i plesači u ansamblu. U Serenity of Light pleše deset, a u horror-baletu Dinner for Rose 12 prvaka, solista i članova ansambla splitskog Baleta.

Reprizne predstave na programu su 25. i 27. srpnja. Autobus za publiku polazit će pola sata prije izvedbe, u 20:30 ispred crkve Sv. Frane, Trg Franje Tuđmana 1, a prijevoz je besplatan za sve s kupljenim ulaznicama za predstavu. Do Bena je moguće doći i redovnom linijom splitskog Prometa br. 12 (Sveti Frane - Bene) polazi svakim danom u 20 i 20:15 sati.