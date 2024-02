NADREALNO Vučić na ploči crtao tko sve ratuje protiv Srbije: "Kako se Hrvati osjećaju kada mi osvajamo sve u košarci, a oni ništa?"

Vladar Srbije obratio se podanicima u emisiji Ćirilica na Happy televiziji. Na ploči im je crtao tko sve i kako ratuje protiv Srbije, a značajan dio izlaganja posvetio je stanju srpskog sporta, navijačima, povicima na njegov račun i skoroj izgradnji Nacionalnog stadiona, prenosi Index.

"Vidjet ćeš tko će dolaziti na ove neuređene stadione kada napravimo Nacionalni"

"Nacionalni stadion je važan jer donosi nove standarde. Zvezda i Partizan će sada morati mijenjati navike. Nacionalni stadion imat će grijače, na njemu će se moći kupiti hamburger, sladoled, kokice i sve drugo, a ljudi će se tamo osjećati sigurnije. Onda ćeš vidjeti tko će dolaziti na ove neuređene stadione. Napravili smo takve planove da imam tremu hoćemo li uspjeti. Stadion se gradi od svibnja prošle godine.

"Zvezda i Partizan se moraju privatizirati. Dosta je reketarenja države"

Naš najveći problem je to što ne možete privatizirati klubove jer nitko neće uložiti novac tamo gdje glavnu riječ vode navijači i rukovodstvo kluba. Mi svi što smo im sponzori, to je reket koji se otima od države. Ovdje bi svi da ne budu privatne nego državne pare. I što više dajete, to je više "Vučiću, pe*eru". Zdrav sustav će biti onda kad budemo imali privatnog vlasnika kluba. Vidite Čukarički, TSC i Megu. Ništa ne dobivaju od države. Sad će svi staviti naslov "Vučić priznao", priznao sam.

Oni koji dođu na nacionalni stadion, neće više ići na obične, kao što više nitko ne ide Ibarskom magistralom, nego autoputom. Tako nitko neće ići na neuređene stadione. I onda će Zvezda i Partizan morati drugačije. Nije lako ni onima koji vode te klubove, jer moraju ispuniti očekivanje navijača. Što bi privatnici ulagali kad vide da nema profita i ne pita ih se ništa?"

Na pitanje o haranju Hrvatske na nogometnim SP-ima i debaklima Srbije tamo, odgovorio je protupitanjem

Vučića je zatim voditelj pitao: "Kako se osjećaš kada Srbija na nogometnom SP-u ispada u skupini, a Hrvatska po drugi put osvaja broncu i to nakon što je četiri godine prije toga uzela svjetsko srebro?"

Predsjednik Srbije odgovorio je: "A kako se oni osjećaju kada mi osvajamo sve u košarci, a oni ništa? Šta ćeš, čestitaš im... Nisam veliki navijač Hrvatske za razliku od nekih drugih. Volim samo Srbiju i navijam za Srbiju."