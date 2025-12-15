Nadbiskup Uzinić o klečavcima: Ne možete se moliti i onda nakon toga gaziti ruže za ubijene žene

Riječki nadbiskup Mate Uzinić dao je svoj sud o dnevnopolitičkim temama u Hrvatskoj za ArtKvart. Osudio je napad na srpske sportaše u Rijeci i dodao da nasilje ne može biti prihvatljivo.

- Zapravo, to nije bilo buđenje, to je bila noćna mora iz koje nekako u posljednje vrijeme ne uspijevamo izaći - rekao je Uzinić. Dodao je da molitva ima svoje mjesto i vrijeme. Kao primjer naveo je prosvjedni skup u Splitu gdje se molio Očenaš za oslobađanje napadača. "To je molitva u kojoj se svi trebaju prepoznati kao braća i sestre... a ovdje je bila zapravo zloupotrebljena molitva za poruke koje su bile protiv određene skupine.

To pokazuje da živimo u složenim vremenima i da se je, u najmanju ruku, potrebno vratiti razumu. Kada smo mi vjernici u pitanju onda je to autentična vjera, jer ona nije nikad protiv ljudi, ona je uvijek za čovjeka."

"Sve djeluje izmanipulirano kako se ne bi previše analizirale afere koje svako malo izlaze"

Zlouporaba vjere samo je jedan od simptoma onoga što Uzinić naziva "duhovnom bolešću društva".

Društvo vidi kao bolesno jer je obilježeno podjelama, svađama i ideološkim prijeporima koji odvraćaju pažnju od stvarnih problema, osobito onih s kojima se suočavaju mladi, prenosi 24 sata.

"Dojam je da je sve izmanipulirano i iskorišteno da se ne bi previše analizirale pojedine afere koje svako malo izlaze", ističe nadbiskup, ukazujući na problem korupcije i stranačkog pogodovanja koje prožima sve pore društva.

"Kada policija isprati neke ljude u Remetinac onda je to vijest, ali koliko se nakon toga ozbiljno analizira što je dovelo do toga stanja? Koliko se analizira stanje korupcije? Govori se da je naše društvo koruptivno, ali koliko se posvećuje pažnje tom problemu i radi na tome, osim što ljudi završavaju u zatvorima da bi naše društvo bilo manje koruptivno? Koliko se uzroci korupcije pokušavaju ukloniti? To su pitanja koja često primjećujem", govori Uzinić.

Sve to, upozorava, stvara opću apatiju i pogoduje širenju nasilja - od obiteljskog i vršnjačkog do onog prema manjinama i strancima.

Adventsko vrijeme nade, ističe riječki nadbiskup, zasjenile su tragične vijesti - ubojstvo djevojke u Rijeci, obiteljsko nasilje u okolici, smrt dvoje beskućnika u požaru.

"To su sve tragične stranice koje nas na prvu uznemire, a onda svi lako pređemo preko toga", kaže Uzinić, podsjećajući da je ove godine u Hrvatskoj ubijeno 19 žena.

Molitelji

Iako je više puta rekao kako smatra da molitva na trgovima nije dobra, Uzinić ne misli da je zabrana rješenje.

"Bojim se da bi samo dodatno eskalirao. S tim ljudima bi netko trebao raditi i ne bi im se smjelo podilaziti", kaže, preporučujući moliteljima da se zapitaju postaju li svojom molitvom bolji ljudi i unose li u društvo mir ili dodatne podjele.

"Posebno je tragično to što je netko iz te skupine u ozračju ubojstava žena usudio gaziti ruže koje ih predstavljaju... Kako je moguće da jedna takva reakcija i bijes iziđe iz molitve? I to je zapravo pokazatelj da to nije molitva, a ako i jest, da ona nema ništa s kršćanskom molitvom."