Nadbiskup Mate Uzinić poslao znakovitu poruku moliteljima

U danima oko Božića čut ćemo brojne poruke s oltara. Riječi nadbiskup Mate Uzinić, čovjek čiji glas u društvu itekako odjekuje, dao je intervju za večerašnji RTL Direkt. U otvorenom razgovoru dotaknuo se mnogih aktualnih tema, a poslao je i znakovitu poruku moliteljima na trgovima.

"Ako njihova molitva izaziva ovakve reakcije kakve izaziva, onda mislim da bi se trebali zapitati je li im tu mjesto. Jednako tako, trebali bismo vidjeti je li to i molitva, jer molitva koja mene ne oplemenjuje, a druge provicira, često provocira i mene protiv drugih, nije prava molitva", rekao je Uzinić.

