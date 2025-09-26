Načelnik općine u blizini Splita odlučio da će drugačije komunicirati s medijima i javnošću

Nova općinska vlast u Baškoj Vodi pod vodstvom načelnika Vjekoslava Radića uvodi potpuno drugačiji pristup komunikaciji s medijima i javnošću u odnosu na dosadašnje upravljanje.

– Želimo da mediji i građani budu upućeni i uključeni u sve što radimo, jer radimo u interesu zajednice. Mnogo se toga pokreće i mijenja, a o svemu transparentno izvještavamo – poručuje načelnik Radić.

Prijenosi sjednica Općinskog vijeća uživo na YouTubeu, redovite objave na službenim kanalima i otvoreni susreti s novinarima postaju nova praksa općinske uprave.

Revizija i naplata javnih potraživanja

U tijeku je revizija dosadašnjeg poslovanja ključnih općinskih subjekata. Prema prvim, neslužbenim nalazima, utvrđeno je gotovo 2 milijuna eura nenaplaćenih poreza na nekretnine, komunalnih naknada i doprinosa.

– Neprihvatljivo je da dio građana i poduzetnika uredno plaća, a dio ne. To se više neće tolerirati. Sve što je konzumirano, a nije plaćeno, bit će naplaćeno sukladno propisima i zakonima – naglašava Radić.

Turistička sezona 2025. – brojke i trendovi

Baška Voda u sezoni 2025. bilježi 155.149 dolazaka (–2% u odnosu na lani) i 914.666 noćenja (–6%).

Po tržištima se ističe rast gostiju iz BiH, Ukrajine i Norveške, dok su pad zabilježila tržišta Češke, Slovenije i Hrvatske. Njemačka ostaje stabilna.

Raste segment hotela i pravnih osoba, dok privatni smještaj bilježi blagi porast, a kampovi stagniraju. Nekomercijalni smještaj (vikendaši i nekategorizirano) bilježi 51.000 noćenja, +8%.

Ugostitelji, međutim, upozoravaju na pad potrošnje u destinaciji, osobito u restoranima i kafićima. U Općini smatraju kako je riječ o poslovnoj odluci svakog pojedinog objekta i potrebi prilagodbe ponude i cjenovne politike tržištu.

Uljara – prioritet do početka berbe

Radić ističe kako je cilj osposobiti uljaru do početka berbe maslina. U suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom traži se rješenje koje bi omogućilo rad pogona unatoč ranijim zakonskim zaprekama.

– Ako uljara ne proradi na vrijeme, šteta bi bila značajna za lokalne maslinare i šire, jer alternativnih kapaciteta nema dovoljno – upozorava načelnik.

Tri mjeseca nove vlasti – ključni potezi

U prva tri mjeseca mandata, Općina Baška Voda provela je niz mjera i najavila nove projekte:

Besplatan vrtić za svu djecu – prva općina na Makarskoj rivijeri s potpunim ukidanjem participacije.

za svu djecu – prva općina na Makarskoj rivijeri s potpunim ukidanjem participacije. Projekt izgradnje novog vrtića – cilj je smanjiti liste čekanja i podići standard predškolskog odgoja.

– cilj je smanjiti liste čekanja i podići standard predškolskog odgoja. Modernizacija javne rasvjete LED tehnologijom – obuhvatit će cijelo područje općine (Baška Voda, Promajna, Bratuš, Krvavica, Bast, Topići).

– obuhvatit će cijelo područje općine (Baška Voda, Promajna, Bratuš, Krvavica, Bast, Topići). Videonadzor na razini općine – uz poštivanje zakona i zaštite privatnosti, radi veće sigurnosti.

na razini općine – uz poštivanje zakona i zaštite privatnosti, radi veće sigurnosti. Komunalni i prometni redari – za uređeniji i sigurniji javni prostor.

– za uređeniji i sigurniji javni prostor. EU fondovi – obnova crkve u Bastu i uređenje centra Promajne.

– obnova crkve u Bastu i uređenje centra Promajne. Električni minibus – za prijevoz srednjoškolaca, učenika i građana unutar općine i prema Makarskoj.

– za prijevoz srednjoškolaca, učenika i građana unutar općine i prema Makarskoj. Školski autobus preko Ikovca – nova, sigurnija trasa kojom djeca iz Brela više ne moraju izlaziti na magistralu.

Poruka načelnika

– Želimo biti otvoreni, dostupni i korisni – novinarima i građanima. Transparentnost nije parola: to su prijenosi sjednica, pravodobne objave i redovan dijalog. Nastavljamo surađivati i zajedno dizati standard javne komunikacije u Baškoj Vodi – poručio je načelnik Vjekoslav Radić.