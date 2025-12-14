Načelnik o ubojstvu: "Radi se o obitelji koja je imala četvero djece. Vratio se iz Njemačke, kupio djeci namještaj i evo..."

U noći sa subote na nedjelju, oko 1 sat, u obiteljskoj kući u Bedekovčini ubijena je žena, a pretragom kuće i okolnog terena pronađeno je tijelo osobe koju se sumnjiči za ubojstvo.

Kako doznaje Zagorje.com, muškarac (1982.) je vatrenim oružjem ustrijelio suprugu (1986.) te kasnije počinio samoubojstvo u klijeti, nedaleko od mjesta ubojstva.

“S tugom i nevjericom primili smo ovu vijest. To je tragedija ne samo za općinu nego i za Zagorje. Izražavamo iskrenu sućut obitelji. Sad treba zadržati dostojanstvo i zaštititi obitelj. Službe su obavile određene uviđaje”, kazao je za 24sata načelnik Bedekovčine Željko Odak.

‘Ništa nije naslućivalo na tragediju’

“Radi se o obitelji koja je imala četvero djece od kojih je troje maloljetnih. Poduzimaju se mjere da se zaštiti obitelj. Ništa nije naslućivalo na tragediju. Razgovarao sam s obitelji. Rekli su mi da je došao nedavno iz Njemačke i pripremio određeni materijal za uređenje kuće, da je kupio namještaj djeci i dogodilo se to što se dogodilo”, dodao je načelnik.

List također piše da susjedi o ubijenoj ženi imaju samo riječi hvale. “Bilo je prepirki kada bi došao doma. Dolazio je svakih 14 dana. Ona je bila kod kuće, brinula je o djeci. Bila je jako dobra”, kazala je jedna susjeda za 24sata.