Načelnik Klisa: "Vrijeme je da se braća pomire"

Katastarska izmjera koja se provodi temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera za 2025. godinu započela je na području općine Klis. Danas su službeno otvoreni radovi, a katastarska izmjera privukla je velik interes javnosti.

"Usudio bih se reći kako je ovo povijesni trenutak za općinu Klis jer se katastarska izmjera na ovom području posljednji put provodila za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije. Ono što treba naglasiti jest da je ovo dio programa Vlade RH koji provodi Državna geodetska uprava u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave te Ministarstvom digitalne transformacije. Trenutno smo u trećoj godini provedbe ovog projekta, a sama općina Klis veliko je područje. Moramo naglasiti kako će ovaj projekt donijeti mnogo koristi vlasnicima čestica jer će u iduće dvije godine sve nekretnine biti evidentirane, opisane geodetskim metodama te će se upisati stvarni vlasnici. Vjerujemo kako će projekt pridonijeti razvoju ovoga kraja", kazao je Antonio Šustić, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave.

Katastarska izmjera odnosi se isključivo na građevinsko područje. Radovi počinju 15. listopada i trajat će 15 mjeseci. Izmjera će obuhvatiti 6.500 parcela na području Klisa. Važno je istaknuti da je izmjera besplatna za sve (su)vlasnike parcela te će oni dobiti službeni poziv.

"Drago mi je što smo obilježili ovaj važan dan za općinu Klis. Vrijednost projekta iznosi 1.600.000 eura, što Vlada ovim projektom praktički stavlja građanima u ruke. Znamo da je rješavanje imovinskopravnih odnosa temelj svake investicije. Ovaj projekt donijet će brojne koristi našim mještanima, a ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve građane da se odazovu, jer se ovakva prilika pruža samo jednom. Vrijeme je da se braća pomire, da se zaborave obiteljske svađe i da se ozbiljno pristupi ovom projektu", kazao je načelnik općine Klis, Jakov Vetma.