Na vrhu Biokova otkriven bunker, mladi istraživač zabilježio svaki trenutak: “Sve izgleda kao da je bitka završila jučer”

Mladi istraživač Emil, koji je na svoj YouTube kanal objavio video s terena, zajedno s ocem upustio se u istraživanje nepristupačnih dijelova Biokovo – i naišao na otkriće koje izgleda kao da ga desetljećima nitko nije dirao. Tijekom obilaska vrha Biluša, u predjelu Saranač, pronašli su velik, dobro maskiran bunker s oko 50 metara hodnika, kao i još jedan, danas urušeni fortifikacijski objekt.

No najimpresivniji prizor dočekao ih je na samom vrhu.

Više od 100 čahura na jednom mjestu

Na dominantnoj točki koja nadzire stratešku Rodićevu cestu Emil i njegov otac pronašli su više od stotinu čahura talijanskog streljiva s oznakom S.M.T. 940, proizvedenog u tvornici Società Metallurgica Toscana. Riječ je o nalazu koji jasno upućuje na intenzivne borbe na toj lokaciji.

Koncentracija čahura na jednom mjestu sugerira snažnu vatrenu aktivnost, a povijesni kontekst vodi prema 1942. godini, kada su se na ovom području vodili sukobi između partizanskih snaga i talijanske vojske.

U tim operacijama sudjelovala je i Italian Division Messina, koja je djelovala na širem području Dalmacije.

Bunker kao nijemi svjedok rata

Sam bunker, skriven u krševitom terenu, dodatno potvrđuje vojnu važnost ove pozicije. Njegov položaj omogućuje kontrolu komunikacija između zaleđa i obale, što ga je činilo ključnom točkom tijekom ratnih operacija. Zbog nepristupačnosti terena, lokalitet je ostao gotovo netaknut – bez značajnijih intervencija ili devastacije kroz desetljeća.

Upravo zato prizori koje su Emil i njegov otac zabilježili djeluju poput zamrznutog trenutka iz prošlosti. Cijelo istraživanje dokumentirano je i objavljeno na YouTubeu, gdje se mogu vidjeti detalji bunkera, konfiguracija terena i pronađeni ostaci.