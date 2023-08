NA TRONU MOŽE BITI SAMO JEDAN Tko će večeras slaviti na Torcida kupu?

Večeras se igra završnica Torcida kupa u Vukovarskoj. Evo što su tom prigodom poručili organizatori.

ZA VJEČNOST

NEDJELJA 27.08., FINALNI DAN TURNIRA

20:00 Sv.Josip Dugi Rat Jako Sport vs Red Baron Beer & Whiskey Bar (utakmica za treće mjesto, mladi)

21:00 Monty Python vs Cosmos (finale, veterani)

22:00 Volarević Promet Karliko Vila Bili vs Caffe Bar Sea Wolf (finale, mladi)

Evo ga, stiga je i taj dan. Nakon 33 večeri igranja (uz 19 dječjih jutara), prid nama je večeras posljednja za ovu godinu.

Zadnje tri utakmice, treće misto u mladima, finale veterana i ono najprestižnije - finale mladih.

Večerašnji program i borba za medalje kreće od 20h, utakmicom za treće misto u kategoriji mladih u kojoj se sastaju Sv.Josip Dugi Rat Jako Sport i Red Baron Beer & Whiskey Bar. Četiri noći imali su i jedni i drugi da saberu glave, rekuperaju se fizički i psihički, skupe snagu i krenu u borbu za medalju, koja će jednima sigurno barem djelomično isprati gorak okus poraza u polufinalu. Sv.Josip već ima iskustvo osvajanja medalje na Kupu i to one zlatnog sjaja, iz 2018. dok Red Baron još uvijek čeka na to. Treće ili četvrto misto, svakako nije isto.

U 21h na rasporedu je finale veterana između Monty Pythona i Cosmosa. Svašta smo dosad pisali o Monty Pythonu, realno o njima bi se mogla jedna dobra biografija napisat, al ima još nekih pikanterija oko njih. Ne kaže se bezveze za nekoga da je ko vino, šta stariji, to bolji. Dvornik, Alfirević, Veličković i Depeder imaju 46 godina, a Jurić 48, šta znači da im praktički fali jedan igrač za veterane 45+. Nevjerojatno, ali to nije sve, kako bi rekli na onim napornim reklamama za Top Shop. Šta kazat na podatak da Veličković i Depeder zajedno imaju odigranih 7 finala Torcida kupa i u svih 7 je ovaj tandem slavio!

Četiri u mladima, tri u veteranima, s tim da Perinjo ima sve ko igrač, a Mario šest ko igrač i jedan ko voditelj. Čudo!

Večeras idu u pohod na svoj osmi naslov, Pythonov drugi.

A neće im bit lako jer s druge strane, Cosmos sanja svoj prvi. Trupe Arsena Radmana izrazito su ubojite, svim ekipama dosada utrpale su minimalno tri komada. Flavio, Mišerda, Stipetić i Stojanović trpaju bez milosti, a uz efikasan napad, štima itekako i obrana, koja je primila tek 2 gola do finala. Vagabundo, Sintaksa, Hercegovac, sve su to vrhunske ekipe, prvoligaške, sve su to bili legitimni kandidati za naslov, ali Cosmos je u sve četiri utakmice suvereno slavio i goropadnim korakom stigao do finala.

Ulog je najveći mogući, a samo jedna od ove dvi vanserijske ekipe okitit će se naslovom prvaka i unikatnim zlatnim privjescima s grbom Hajduka. Spektakl zagarantiran!

Privjesci za veterane, prstenje za mlade. Zlatno. Unikatno. S grbom Hajduka. Čast. Prestiž. Ponos. Ugled. Moć. Uz sve to još i unikatne medalje i pehari od kamena. Kamena kao simbola. Simbola snage. Simbola nesalomljivosti.

The winner takes it all.

A na tronu može biti samo jedan. Volarević Promet Karliko Vila Bili ili Caffe Bar Sea Wolf?

Šta god napisali za ovu utakmicu, malo je. I jedni i drugi interesantno, bili su slobodni u prvom kolu. Sea Wolf je kroz cili turnir dominirao, u niti jednoj utakmici njihova pobjeda nije dolazila u pitanje, sve su to bile rutinske i uvjerljive pobjede s minimalno dva pogotka razlike. Volarević Promet se pak dobro namučio odmah u drugom kolu prošavši tek nakon penala Hvarane, ali kako je turnir odmicao, tako su se oni igrački kompletirali i dizali svoju formu, koja je kulminirala u četvrtfinalu i polufinalu. Sad je zadnja stepenica ostala. Sea Wolf je osvojio Torcida kup prije četiri lita, 2019., pisali smo već kako je od te ekipe trenutno na okupu točno polovina, šestorica (napisali smo bili pet ja mislim, jednog smo tad zaboravili) i voditelj Marin Babić. Ove godine tu su neka nova imena poput Kovačevića, Rogošića, Kirevskog, a svaki od njih dao je itekako obol ovom velikom rezultatu. Momci iz Volarević Prometa, osim fantastičnim igrama i lepršavim stilom na gol više, posebno su pobrali simpatije publike i besprijekornim ponašanjem tokom cijelog turnira. Hrkač je već sada davne 2012. uzeo Kup. Uz njega, tu je i nekolicina prvoligaških igrača, isto kao i kod Sea Wolfa. Valja nadodati, kako je i utrka za najboljeg strijelca još uvijek neizvjesna (u veteranima također), pa nas očekuje sigurno jedno atraktivno finale, kakvo najveći malonogometni turnir i zaslužuje.

Sve je spremno. Vukovarska otvara svoja vrata danas od 19:30h. Svojim prisustvom dajte dodatan dekor i šlag na torti jedne sjajne večeri koja je prid nama!

I za kraj napomena, apeliramo na sve posjetitelje:

Ne čekajte zadnji sekund za dolazak na Kup. Dođite malo ranije, kako bi izbjegli velike gužve na ulazima!!! Mista ima samo za nas 4.000! Vidimo se!