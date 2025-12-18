Na trgu Dobri postavljena zastava Gradskog kotara Grad s novim vizualnim identitetom

U suradnji s gradskom tvrtkom Parkovi i nasadi Split, na trgu Dobri postavljena je nova zastava Gradskog kotara Grad, koja predstavlja vizualni identitet tog dijela Splita.

O postavljanju zastave izvijestila je Lara Arapović Bonačić, predsjednica Gradskog kotara Grad, navodeći kako su boje zastave simbolično povezane s identitetom kotara i grada.

„Žuta boja simbolizira sunce na nebu, crvena krovove kuća, zelena boja predivna stabla, a plava boja najljepše more“, poručila je Arapović Bonačić u objavi.

Nova zastava postavljena je kao dio suradnje kotara i gradskih službi, a cilj joj je dodatno naglasiti prepoznatljivost i identitet Gradskog kotara Grad, jednog od najstarijih dijelova Splita.