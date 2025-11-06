„Na tjeralici zbog slobode govora“: Mladi aktivisti iz Srbije prvi put u Splitu javno progovorili o progonu

Četvero studenata iz Srbije – Doroteja Antić, Anja Pitulić, Branislav Đorđević i Jovan Dražić, članovi grupe STAV, danas su u Splitu gdje su u sklopu KOMferencije po prvi put u Hrvatskoj javno govorili o progonu i slobodi govora nakon što su se našli na tzv. „Vučićevoj tjeralici“ zbog podrške prosvjedima u Srbiji.

"Mi se trenutno u Srbiji nalazimo na potjernici, tereti nas se za pokušaj rušenja ustavnog poretka i terorizam kako bi neki prorežimski mediji rekli. Mi nismo napravili ništa osim što smo sudjelovali u protestima protiv režima Srpske napredne stranke", kaže Doroteja Antić.

Kako je živjeti u takvom okruženju, upitali su ih novinari.

"To je problematična stvar danas u Europi, da imate mlade ljude, ispod 24 godine koji žive u političkom egzilu zato što na vlasti u državi koja je jedan od kandidata za ulazak u EU imamo diktatora na čelu koji odbija predati vlast, raspisati izbore, gdje imamo ozbiljnu policijsku represiju, gdje su opozicija i aktivisti i svi koji se bore protiv korupcije i režima Aleksandra Vučića u potpunosti demonizirani u režimskim medijima i u suštini trenutno u Srbiji vlada potpuno nezakonje", kaže Doroteja.

Zbog svega se ne mogu vratiti u svoju domovinu.

"Dovoljne nam probleme stvara to da se mi već osam mjeseci ne možemo vratiti u Srbiju, ne možemo kući, zato što smo na nacionalnoj tjeralici i tako će biti još neko duže vrijeme. 24.11. nam počinje suđenje, kao i našim suborcima kod kuće koji su proveli sedam i pol mjeseci u pritvoru u Srbiji. Mi smo se igrom slučaja našli u Dubrovniku, u Hrvatskoj, i ne možemo tamo. Sve to jako utječe na naš svakodnevni život zato što nam se život promijenio naglavačke preko noći", pojašnjava nam sugovornica.

Uspjeli su nekako preživjeti to razdoblje.

"Srećom, uz dobru volju mnogih ljudi, uz pomoć prijatelja i obitelji, različitih organizacija, uspjeli smo pregrmjeti ovaj period. Neki su se uspjeli i zaposliti i trenutno živimo neki privid normalnog života i funkcioniramo na dnevnoj bazi normalno, iako tu ništa nije normalno. Mi kući ne možemo i to je stvarnost koja nam je nametnuta", pojašnjava.

Kaže da nisu izgubili godinu života jer nitko "ne može voditi normalan život dok god je ovaj režim na vlasti u Srbiji". Smatra da su promjene pokrenute i da nema natrag, kao i da će se građani i dalje boriti dok se nešto ne promijeni.

Kažu i da ne vide Srbiju u Europskoj uniji ako Vučić ostane na čelu države, štoviše ne vide nikakvu budućnost za Srbiju ukoliko on i dalje bude vodio zemlju.