Na Thompsonovom koncertu vikao ZDS. Sud ga udario po džepu

Općinski sud u Novom Zagrebu kaznio je 34-godišnjaka koji je uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu podignuo desnicu u zrak i u nekoliko navrata uzviknuo "Za dom", nakon čega su osobe u njegovoj blizini odgovarale “spremni", piše Telegram.

Sud mu je izrekao kaznu u iznosu od 1000 eura koju je obvezan platiti u roku od 90 dana po pravomoćnosti presude. Ako u tom roku uplati dvije trećine kazne, smatrat će se da je ona u cijelosti plaćena. Također, morat će platiti i troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 70 eura.

U svojoj odluci sud napominje da su pozdrav i podignuta ruka "korišteni kao službeni pozdrav ustaškog pokreta Nezavisne države Hrvatske koji je nastao od fašizma i koji je utemeljen na rasizmu i time simbolizira mržnju prema ljudima različite rase, vjerskog ili etničkog identiteta, a opisano ponašanje svakako doprinosi stvaranju atmosfere u kojoj se utječe na javni red i mir tako da se ohrabruje druge na izražavanje mržnje i na nasilje".

Priznao krivnju

Na suđenju je 34-godišnjak priznao krivnju za prekršajno djelo za koje ga se optužuje, ali je dodao da u tom trenutku nije bio svjestan da čini prekršaj. Dodao je da uzvikivanjem pozdrava "Za dom" nije slao lošu poruku, posebno ne izazivanje mržnje, nelagode i uznemirenosti. Obećao je da se to više neće ponoviti.

Na suđenju je puštena i policijska snimka događaja, za koju je okrivljenik rekao da je u potpunosti autentična kao i sadržaj izgovoren na snimci. Tvrdi da mu je žao zbog događaja, da je konzumirao alkohol, da ima zdravstvenih problema te da je priložio u spis povijest bolesti od 30. siječnja i 6. ožujka ove godine.